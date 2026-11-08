قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برعاية أكاديمية الفنون.. انطلاق الدورة التاسعة من «جائزة نوار للرسم» 15 نوفمبر الحالي

أكاديمية الفنون
أكاديمية الفنون
أحمد إبراهيم

تنطلق في 15 نوفمبر الجاري فعاليات الدورة التاسعة من «جائزة نوار للرسم» لعام 2026-2027، والتي تستمر فعالياتها واختباراتها حتى نوفمبر 2027، بمشاركة طلاب معاهد الأكاديمية، مع إتاحة الفرصة للراغبين من خارج الأكاديمية للمشاركة، تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون

وتُعد «جائزة نوار للرسم» منصة فنية مصرية مهمة تهدف إلى دعم المواهب الشابة في مجال الفنون التشكيلية، وصقل قدراتهم الفنية والإبداعية، إلى جانب تعزيز التواصل والتبادل المعرفي بينهم وبين كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات الفنون.

تفاصيل الدورة التاسعة من «جائزة نوار للرسم»

وتُقام الدورة التاسعة تحت إشراف اللجنة العليا الدائمة للمسابقة، التي تضم الدكتورة نبيلة حسن رئيس الاكاديمية، والدكتورة أمل نصر، والدكتورة هبة الهواري رئيس لجنة التحكيم، والدكتور خالد البغدادي، والفنان محمد كمال، والفنانة مي أحمد نوار، فيما يتولى الدكتور عادل ناجي مهام قوميسير الدورة التاسعة.

وتأتي الجائزة في إطار جهود أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن لدعم ورعاية المواهب الإبداعية، وتوفير بيئة فنية متكاملة تتيح للطلاب والشباب فرص تنمية قدراتهم، وتسهم في إثراء الحركة التشكيلية والارتقاء بمستوى الوعي الفني والثقافي.

أكاديمية الفنون فعاليات الدورة التاسعة من «جائزة نوار للرسم» نبيلة حسن الدكتورة نبيلة حسن أمل نصر خالد البغدادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر

30 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية

جانب من لقاء وزيرة الإسكان

بحضور 20 شركة…وزيرة الإسكان تستقبل السفير العماني لبحث فرص التعاون بين البلدين

وزير البترول يعقد لقاءً موسعًا مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لاستعراض أولويات تطوير القطاع

وزير البترول: العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للصناعات التعدينية وركيزة لتحقيق مستهدفاته

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد