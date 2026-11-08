برعاية أكاديمية الفنون.. انطلاق الدورة التاسعة من «جائزة نوار للرسم» 15 نوفمبر الحالي

تنطلق في 15 نوفمبر الجاري فعاليات الدورة التاسعة من «جائزة نوار للرسم» لعام 2026-2027، والتي تستمر فعالياتها واختباراتها حتى نوفمبر 2027، بمشاركة طلاب معاهد الأكاديمية، مع إتاحة الفرصة للراغبين من خارج الأكاديمية للمشاركة، تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون.

وتُعد «جائزة نوار للرسم» منصة فنية مصرية مهمة تهدف إلى دعم المواهب الشابة في مجال الفنون التشكيلية، وصقل قدراتهم الفنية والإبداعية، إلى جانب تعزيز التواصل والتبادل المعرفي بينهم وبين كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات الفنون.

تفاصيل الدورة التاسعة من «جائزة نوار للرسم»

وتُقام الدورة التاسعة تحت إشراف اللجنة العليا الدائمة للمسابقة، التي تضم الدكتورة نبيلة حسن رئيس الاكاديمية، والدكتورة أمل نصر، والدكتورة هبة الهواري رئيس لجنة التحكيم، والدكتور خالد البغدادي، والفنان محمد كمال، والفنانة مي أحمد نوار، فيما يتولى الدكتور عادل ناجي مهام قوميسير الدورة التاسعة.

وتأتي الجائزة في إطار جهود أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن لدعم ورعاية المواهب الإبداعية، وتوفير بيئة فنية متكاملة تتيح للطلاب والشباب فرص تنمية قدراتهم، وتسهم في إثراء الحركة التشكيلية والارتقاء بمستوى الوعي الفني والثقافي.