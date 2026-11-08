قناة السويس تستعيد أحد كبار عملائها.. عودة EVER GREEN بعد 3 سنوات من الغياب

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عودة الخط الملاحي EVER GREEN للعبور مُجددًا من قناة السويس، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الأحد ، العبور الأول لسفينة الحاويات العملاقة EVER EON ضمن قافلة الشمال في رحلتها القادمة من هولندا والمُتجهة إلى سنغافورة.

تتبع السفينة الخط الملاحي EVER GREEN، ويبلغ طول السفينة 369 مترًا، وعرضها 53.6 متر، بحمولة كلية 185 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 16556 حاوية مكافئة (TEU).

و تعمل السفينة حالياً ضمن الخدمة الملاحية NEU 7 ، والتي يُشغلها التحالف الملاحي Ocean Alliance وتربط بشكل مباشر بين الموانئ الرئيسية على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

ووفقًا للبروتوكول المُتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة كلًا من الربان محمود أبو عجيلة كبير مرشدين ممتاز، والربان يزيد يحيي كبير مرشدين من قطاع بورسعيد، ومن الإسماعيلية كلًا من الربان إلهامي البابلي كبير مرشدين ممتاز، والربان نادر ناجي كبير مرشدين للصعود على متن السفينة والترحيب بطاقمها وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن عودة الخط الملاحي EVER GREEN للعبور مجددًا من قناة السويس يعد مؤشرًا إيجابيًا على عودة حركة التجارة العالمية إلى مسارها المُستدام بين الشرق والغرب.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الخط الملاحي EVER GREEN يعتزم عودة مزيد من رحلاته عبر القناة خلال الفترة المُقبلة بعد فترة انقطاع دامت مايقرب من ثلاث سنوات منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في استعادة العديد من الخدمات الملاحية التابعة للخطوط الملاحية الكبرى والتي تعمل على خط التجارة بين أوروبا وآسيا وهي

(CMA CGM, Maersk,MSC , Hapag Lloyd, COSCO, EVER GREEN )

في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية للقناة كمحور رئيسي في الربط بين الشرق والغرب.



