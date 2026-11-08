طلاب برنامج فارم دي بجامعة الإسماعيلية الأهلية يستعرضون تطبيقات الكيمياء الحيوية

نظم طلاب المستوى الثالث ببرنامج فارم دي بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يومًا علميًا لاستعراض عدد من الموضوعات والتطبيقات الحيوية التي تناولوها بالدراسة ضمن مقرر الكيمياء الحيوية (2)، وذلك في إطار حرص الكلية على ربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية، وتعزيز مهارات الطلاب في البحث العلمي والعرض والتواصل العلمي.

جاءت الفعالية تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل حسن، رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور غادة حداد، عميد كليات القطاع الصحي، والأستاذ الدكتور صفوت عبدالمقصود، عميد كلية الصيدلة، والأستاذ الدكتور راندا عبدالسلام، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور تامر حسنين حامد، منسق برامج كلية الصيدلة.

وتضمن اليوم العلمي مجموعة من العروض الطلابية التي تناولت عددًا من العمليات الحيوية التي تحدث داخل جسم الإنسان، والآليات المنظمة لها، مع تسليط الضوء على بعض الأمراض المرتبطة بحدوث خلل في هذه الوظائف الحيوية، ومن أبرزها مرض السكري، بما يعكس أهمية فهم الأسس البيوكيميائية للأمراض وربطها بالتطبيقات الطبية والصيدلية.

وجاء تنظيم الفعالية تحت إشراف الأستاذ الدكتور نهى مصباح، رئيس قسم الكيمياء الحيوية، والأستاذ الدكتور إيمان طه، الأستاذ بالقسم، والدكتورة آلاء سمير، الأستاذ المساعد بالقسم، حيث أتاح اليوم العلمي للطلاب فرصة تطبيق المعارف التي اكتسبوها خلال دراستهم، وتنمية قدراتهم على إعداد العروض العلمية وتقديم المعلومات بأسلوب علمي واضح.

وتأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية كلية الصيدلة لتطوير العملية التعليمية، وتشجيع التعلم التفاعلي القائم على مشاركة الطلاب، وتنمية قدراتهم على توظيف المعارف العلمية في فهم المشكلات الصحية والتعامل معها، بما يسهم في إعداد خريج صيدلي مؤهل علميًا وعمليًا، وقادر على مواكبة متطلبات الممارسة الصيدلية الحديثة.