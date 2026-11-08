ملتقى للحرف التراثية وصالون الثقافة الجماهيرية وعروض مهرجان المسرح المدرسي بالسامر وروض الفرج

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، خلال الأسبوع الحالي، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتتضمن الأجندة ملتقيات فنية، ومهرجانات مسرحية، إلى جانب العروض السينمائية المجانية، واللقاءات الفكرية والتوعوية ضمن صالون الثقافة الجماهيرية، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى السبت المقبل 14 نوفمبر.

انطلاق الملتقى الثاني للحرف التراثية بقصر الإبداع

يشهد قصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر، في الحادية عشرة صباح اليوم، فعاليات الملتقى الثاني للحرف التراثية تحت عنوان "إبداعات مصرية".

يشارك في الملتقى أكثر من 40 فنانا وحرفيا، وتستمر فعالياته على مدار خمسة أيام، ويضم مشغولات يدوية متنوعة إلى جانب تنفيذ عدد من الورش الفنية والتراثية، تشمل الخيامية، الخزف، الخرز والحلي، الكروشيه، السجاد اليدوي، النحاس، الجلد، الخوص، والتطريز.

30 عرضا في المهرجان القومي للمسرح المدرسي

تنطلق بعد غد الثلاثاء فعاليات الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، بمشاركة طلاب المراحل التعليمية المختلفة من كافة محافظات الجمهورية.

ويضم المهرجان 30 عرضا مسرحيا تقدم في الفترة من 11حتى 20 نوفمبر على مسرح السامر بالعجوزة، ومسرح قصر ثقافة روض الفرج، وذلك بهدف الارتقاء بالمسرح المدرسي بوصفه أداة للتربية وبناء الشخصية وتنمية الإبداع والتفكير النقدي والعمل الجماعي.

5 لقاءات توعوية وفكرية ضمن صالون الثقافة الجماهيرية

تنظم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع 5 لقاءات توعوية وفكرية، ضمن فعاليات "صالون الثقافة الجماهيرية"، بمشاركة لفيف من الأدباء والمفكرين والأكاديميين.

وتبدأ الفعاليات غدا الاثنين بلقاء بعنوان "مخاطر التغير المناخي" بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، بمشاركة د. ميرفت مصطفى، د. أحمد رضوان، وتديره الكاتبة نجلاء خليل.

ويقام يوم الثلاثاء 10 نوفمبر لقاء بعنوان "المسئولية وبناء المجتمع"، ببيت ثقافة الشهداء بالمنوفية، بمشاركة د. صبري فوزي، ومحمد فرحات، وقطب حبيب، ويديره عبد الفتاح البقلي.

وتتواصل الفعاليات يوم الأربعاء 11 نوفمبر، بمكتبة صول الثقافية بالجيزة، مع لقاء بعنوان "المواطنة وقبول الآخر"، بمشاركة د. ربيع شكري، وأحمد محمد البدري، وعصام أنور، ويديره جرجس يوسف.

ويشهد يوم الخميس 12 نوفمبر لقاءً بعنوان "المسئولية وبناء المجتمع" بمركز أبو حماد بالشرقية، بمشاركة عامر علي محمد، ومحمد عبد اللطيف، وهناء حامد عطا، ويديره محمد جمعة.

ويوم الجمعة 13 نوفمبر، يعقد لقاء بعنوان "الوعي وإعمال العقل" ببيت ثقافة شطورة بسوهاج، بمشاركة عبد الحافظ بخيت، وهاني محمود محمود، ويديره محمد عمر أبو زيد.

أنشطة متنوعة بالمنيا ضمن مشروع "المواجهة والتجوال"

تستقبل محافظة المنيا هذا الأسبوع فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تزامنا مع المرحلة السابعة من مشروع مسرح "المواجهة والتجوال" بالتعاون مع قطاع المسرح.

وتستمر الفعاليات حتى الثلاثاء 10 نوفمبر، وتشهد تقديم عروض مسرحية، وتنظيم معارض الكتاب والفنون التشكيلية، إلى جانب الورش التدريبية، وعروض الفنون الشعبية.

تنفذ الفعاليات بكل من مركز شباب المعصرة، وجامعة المنيا، وكلية البنات بجامعة الأزهر، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الثقافة وعدد من الوزارات الأخرى والجامعات، ومراكز الشباب، ومؤسسة "حياة كريمة"، لإتاحة الفنون أمام المواطنين التي تسهم في ترسيخ العدالة الثقافية وبناء الوعي، واكتشاف المواهب ورعايتها.

أفلام مجانية بقصر السينما

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي لرواده هذا الأسبوع مجموعة من العروض السينمائية المجانية تتنوع ما بين الأفلام التسجيلية، والأوروبية والكلاسيكية، ويعقب بعضها ندوات نقدية.

وتنطلق فعاليات البرنامج غدا الاثنين بعرض الفيلم التسجيلي "الناس والبحيرة"، يليه يوم 10 نوفمبر فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood"، ضمن نادي السينما العالمية، ويشهد يوم الأربعاء 11 نوفمبر عرض فيلم الدراما "Cinema Paradiso" ضمن نادي السينما الأوروبية.

كما تحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة من الورش الفنية والحرفية، إلى جانب المحاضرات التثقيفية والأمسيات الأدبية، وعروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية بالمحافظات، والأنشطة المنفذة احتفالا بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.