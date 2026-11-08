قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ملتقى للحرف التراثية وصالون الثقافة الجماهيرية وعروض مهرجان المسرح المدرسي بالسامر وروض الفرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، خلال الأسبوع الحالي، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتتضمن الأجندة ملتقيات فنية، ومهرجانات مسرحية، إلى جانب العروض السينمائية المجانية، واللقاءات الفكرية والتوعوية ضمن صالون الثقافة الجماهيرية، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى السبت المقبل 14 نوفمبر.

انطلاق الملتقى الثاني للحرف التراثية بقصر الإبداع

يشهد قصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر، في الحادية عشرة صباح اليوم، فعاليات الملتقى الثاني للحرف التراثية تحت عنوان "إبداعات مصرية".
يشارك في الملتقى أكثر من 40 فنانا وحرفيا، وتستمر فعالياته على مدار خمسة أيام، ويضم مشغولات يدوية متنوعة إلى جانب تنفيذ عدد من الورش الفنية والتراثية، تشمل الخيامية، الخزف، الخرز والحلي، الكروشيه، السجاد اليدوي، النحاس، الجلد، الخوص، والتطريز.

30 عرضا في المهرجان القومي للمسرح المدرسي

تنطلق بعد غد الثلاثاء فعاليات الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، بمشاركة طلاب المراحل التعليمية المختلفة من كافة محافظات الجمهورية.
ويضم المهرجان 30 عرضا مسرحيا تقدم في الفترة من 11حتى 20 نوفمبر على مسرح السامر بالعجوزة، ومسرح قصر ثقافة روض الفرج، وذلك بهدف الارتقاء بالمسرح المدرسي بوصفه أداة للتربية وبناء الشخصية وتنمية الإبداع والتفكير النقدي والعمل الجماعي.

5 لقاءات توعوية وفكرية ضمن صالون الثقافة الجماهيرية

تنظم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع 5 لقاءات توعوية وفكرية، ضمن فعاليات "صالون الثقافة الجماهيرية"، بمشاركة لفيف من الأدباء والمفكرين والأكاديميين.
وتبدأ الفعاليات غدا الاثنين بلقاء بعنوان "مخاطر التغير المناخي" بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، بمشاركة د. ميرفت مصطفى، د. أحمد رضوان، وتديره الكاتبة نجلاء خليل.

ويقام يوم الثلاثاء 10 نوفمبر لقاء بعنوان "المسئولية وبناء المجتمع"، ببيت ثقافة الشهداء بالمنوفية، بمشاركة د. صبري فوزي، ومحمد فرحات، وقطب حبيب، ويديره عبد الفتاح البقلي.

وتتواصل الفعاليات يوم الأربعاء 11 نوفمبر، بمكتبة صول الثقافية بالجيزة، مع لقاء بعنوان "المواطنة وقبول الآخر"، بمشاركة د. ربيع شكري، وأحمد محمد البدري، وعصام أنور، ويديره جرجس يوسف.

ويشهد يوم الخميس 12 نوفمبر لقاءً بعنوان "المسئولية وبناء المجتمع" بمركز أبو حماد بالشرقية، بمشاركة عامر علي محمد، ومحمد عبد اللطيف، وهناء حامد عطا، ويديره محمد جمعة.

ويوم الجمعة 13 نوفمبر، يعقد لقاء بعنوان "الوعي وإعمال العقل" ببيت ثقافة شطورة بسوهاج، بمشاركة عبد الحافظ بخيت، وهاني محمود محمود، ويديره محمد عمر أبو زيد.

أنشطة متنوعة بالمنيا ضمن مشروع "المواجهة والتجوال"

تستقبل محافظة المنيا هذا الأسبوع فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تزامنا مع المرحلة السابعة من مشروع مسرح "المواجهة والتجوال" بالتعاون مع قطاع المسرح.
وتستمر الفعاليات حتى الثلاثاء 10 نوفمبر، وتشهد تقديم عروض مسرحية، وتنظيم معارض الكتاب والفنون التشكيلية، إلى جانب الورش التدريبية، وعروض الفنون الشعبية.
تنفذ الفعاليات بكل من مركز شباب المعصرة، وجامعة المنيا، وكلية البنات بجامعة الأزهر، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الثقافة وعدد من الوزارات الأخرى والجامعات، ومراكز الشباب، ومؤسسة "حياة كريمة"، لإتاحة الفنون أمام المواطنين التي تسهم في ترسيخ العدالة الثقافية وبناء الوعي، واكتشاف المواهب ورعايتها.

أفلام مجانية بقصر السينما

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي لرواده هذا الأسبوع مجموعة من العروض السينمائية المجانية تتنوع ما بين الأفلام التسجيلية، والأوروبية والكلاسيكية، ويعقب بعضها ندوات نقدية.
وتنطلق فعاليات البرنامج غدا الاثنين بعرض الفيلم التسجيلي "الناس والبحيرة"، يليه يوم 10 نوفمبر فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood"، ضمن نادي السينما العالمية، ويشهد يوم الأربعاء 11 نوفمبر عرض فيلم الدراما "Cinema Paradiso" ضمن نادي السينما الأوروبية.

كما تحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة من الورش الفنية والحرفية، إلى جانب المحاضرات التثقيفية والأمسيات الأدبية، وعروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية بالمحافظات، والأنشطة المنفذة احتفالا بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الفعاليات الثقافية والفنية برامج وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يلمح إلى إجراء بعض التغييرات في إدارته ويرفض الكشف عن الأسماء

450 ألف قتيل بين صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا

بيانات روسية مسربة تكشف العدد الحقيقي لضحايا الحرب في أوكرانيا

أرشيفي

نشوب حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد