لمتابعة المشروعات.. التفاصيل الكاملة لجولة وزير النقل بالإسكندرية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه الدكتور أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات النقل الكبرى بالمحافظة، شملت المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل، إلى جانب محطتي الإسكندرية واستاد برج العرب ضمن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح».

تفاصيل الزيارة

واستهل وزير النقل جولته بتفقد المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، الممتدة من منطقة أبو قير حتى محطة مصر، بطول 21.7 كيلومتر، وتضم 20 محطة، حيث تابع الأعمال الإنشائية بالمحطات وورش الصيانة في منطقتي أبو قير وكفر عبده.

وخلال الجولة، استقل الوزير عربة مخصصة للسير على السكة من محطة المنتزه في اتجاه غربال، لمتابعة جاهزية القطاعات التي يجري تنفيذها والوقوف على معدلات تقدم الأعمال، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر بالمحافظة.

وأوضح أن المترو يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى من 2850 إلى 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، وخفض زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وتقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى دقيقتين ونصف، بما يسهم في تخفيف الضغط المروري وتقليل الانبعاثات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيحقق تكاملًا مع وسائل النقل الأخرى، من خلال تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة – الإسكندرية بمحطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل بمحطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد بمحطة المعمورة، فضلًا عن الربط مستقبلًا مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحطتي الإسكندرية وبرج العرب، والخط الرابع بمحطة أبو قير الجديدة.

كما تابع الوزير تنفيذ محور تحيا مصر المروري أسفل مسار المترو، في المسافة الممتدة من محطة أبو قير حتى محطة كفر عبده، والذي يستهدف تسهيل الحركة المرورية وتقليل التكدسات، وتحسين الربط بين المناطق المختلفة، ورفع مستويات الأمان والكفاءة لخدمة المواطنين ودعم التنمية بالمحافظة.

وتضمنت الجولة تفقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل، الذي يمتد بطول 13.2 كيلومتر ويضم 24 محطة، حيث تابع الوزير الأعمال الجارية بالورش والمحطات، وموقف توريد 30 وحدة ترام حديثة.

وأكد أن المشروع يستهدف الحفاظ على الهوية التاريخية للترام، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، بما يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 4700 إلى 13800 راكب في الساعة لكل اتجاه، وخفض زمن الرحلة من 60 إلى 31 دقيقة، وتقليل زمن التقاطر من 9 إلى 3 دقائق، بما يعزز انتظام الخدمة ويحد من الازدحام.

وقال إن ترام الرمل سيحقق التكامل مع خط سكك حديد القاهرة – الإسكندرية بمحطة سيدي جابر، ومع مترو الإسكندرية بمحطتي سيدي جابر وفيكتوريا، بما ييسر انتقال الركاب بين وسائل النقل المختلفة.

وفي ختام الجولة، تفقد وزير النقل محطتي الإسكندرية واستاد برج العرب ضمن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح»، لمتابعة معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات.

وأكد الوزير أهمية المشروع في ربط الإسكندرية بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية والسياحية، وتحقيق التكامل مستقبلًا مع مترو الإسكندرية وشبكة السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى، بما يدعم حركة نقل الركاب والبضائع ويسهم في دفع جهود التنمية الشاملة.

وفي ختام جولته، وجه كامل الوزير بتكثيف معدلات العمل في جميع المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، مشددًا على أن تكامل هذه المشروعات يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة النقل بالإسكندرية، وتوفير خدمات نقل حضارية وآمنة تواكب احتياجات المواطنين.