«اقتصادية النواب» تناقش تعديل قانون ضمان الصادرات

تعقد لجنتا الشؤون الاقتصادية والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب، غدًا الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، واستراتيجية تطوير قطاع الطيران المدني والمطارات المصرية.

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال اجتماعين في تمام الساعة الثانية عشرة والواحدة ظهرًا، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وتأتي مناقشة مشروع القانون في إطار بحث التعديلات التشريعية المتعلقة بمنظومة ضمان الصادرات والاستثمار، ودورها في دعم النشاط الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، تعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعين في التوقيت نفسه، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، للاستماع إلى بيان الوزير بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني.

كما تستعرض اللجنة ما تم تنفيذه من أعمال تطوير في مختلف المطارات على مستوى الجمهورية، والوقوف على جهود الوزارة لتحديث القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.