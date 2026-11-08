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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هرتسوج: القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان مستقبل إسرائيل.. ووحدتنا الوطنية على المحك

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي
فرناس حفظي

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان أمن إسرائيل ومستقبلها، مشدداً على ضرورة تحويل الإنجازات العسكرية إلى واقع سياسي وأمني أفضل، في ظل التحديات التي تواجهها إسرائيل.

وقال هرتسوغ، خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى عملية «قادش» على جبل هرتزل، إن الدروس المستفادة من حملة سيناء أثبتت أن حسم المعارك عسكرياً، مهما بلغت أهميته، لا يمثل نهاية المطاف.

وأضاف أن توقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء المسؤولية، موضحاً أن القيادة السياسية مطالبة بمواصلة العمل من أجل ترجمة النتائج العسكرية إلى مكاسب سياسية وأمنية مستدامة.

وشدد الرئيس الإسرائيلي على أن بلاده تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه مستقبلها، مؤكداً أن الصمود الوطني لا يُقاس فقط بالقدرة على مواجهة الأعداء، وإنما أيضاً بمدى قدرة المجتمع الإسرائيلي على التكاتف والتضامن.

واختتم هرتسوغ تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوحدة الداخلية، قائلاً: «إن صمودنا الوطني لا يُختبر فقط بقدرتنا على مواجهة أعدائنا، بل أيضاً بقدرتنا على الوقوف جنباً إلى جنب».

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القوة العسكرية إسرائيل إحياء ذكرى قتلى عملية «قادش» جبل هرتزل العمليات العسكرية

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