صحة الشرقية: غلق وتشميع 5 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص بالعاشر من رمضان

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق عمل اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العاشر، على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة العاشر من رمضان للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وقال وكيل وزارة الصحة إن جهود اللجنة المشكلة أسفرت عن ضبط 5 منشآت طبية خاصة متمثلة فى “عيادات، ومراكز طبية، ومعامل” مخالفة، تعمل بدون ترخيص بمدينة العاشر من رمضان، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية، ما يمثل خطراً داهماً على صحة المرضى ومخالفة قانون البيئة وسياسة مكافحة العدوى لعدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بهذه المراكز.

وأضاف أنه تم إثبات جميع المخالفات بمعرفة أعضاء اللجنة، وتم غلق وتشميع المنشآت الـ5 المخالفة بالكامل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهاز مدينة العاشر.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المنشآت المخالفة، لمزاولة النشاط الطبي بدون ترخيص، وكذلك مخالفة قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.