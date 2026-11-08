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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الشرقية تستعرض توصيات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وتوفير التقاوي والمياه

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف الجهود الإرشادية لدعم المزارعين والنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي مشدداً على ضرورة نقل التوصيات الفنية الحديثة إلى المزارعين ومساندتهم لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى دخولهم.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم عقد اجتماع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بحضور عدد من الباحثين والمتخصصين بمركز البحوث الزراعية ومدير الإرشاد الزراعي ومديري  الإرشاد الزراعي والإدارات الزراعية ومسؤولي القمح بمراكز المحافظة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الاجتماع تناول أهمية الزراعة بالسطارة لما تحققه من توفير نحو ٢٥٪ من التقاوي والمياه وزيادة إنتاجية الفدان بمعدل يتراوح بين ٣ و٤ أرادب مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمليات الزراعية المثلى واتباع السياسة الصنفية الموصى بها لوجه بحري وفقاً لتوصيات مركز البحوث الزراعية للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة.

وأضاف أن مديرية الزراعة عقدت اجتماعاً بالإدارة الزراعية بالزقازيق ضم مركزي الزقازيق والقنايات لمناقشة مخرجات منتدى مصر ٢٠٢٦ في المجال الزراعي وما تضمنته من قرارات ومبادرات لدعم الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي وفي مقدمتها رفع سعر توريد القمح إلى ٢٦٥٠ جنيهاً للأردب بدلاً من ٢٥٠٠ جنيه وإطلاق مبادرة لمساندة صغار المزارعين من أصحاب الحيازات الأقل من فدانين تستهدف تجهيز مليون فدان لزراعتها بالقمح مع توفير المعدات والميكنة الزراعية بتخفيض ٥٠٪ من التكلفة.

كما تناول الاجتماع التوصيات الفنية الخاصة بزيادة إنتاجية محصول القمح بداية من تجهيز الأرض واختيار الأصناف المناسبة وفقاً للسياسة الصنفية مروراً بالري والتسميد والمكافحة وصولاً إلى الحصاد والتسويق بالإضافة إلى مناقشة الحصر الحيازي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٩ وتنقية الحيازات وبدء حصر المحاصيل الشتوية اعتباراً من ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ وصرف الأسمدة وفق الضوابط المعتمدة من وزارة الزراعة مع الإستماع إلى شكاوى المزارعين ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وسبل التعامل معها.

وفي سياق متصل أشار وكيل وزارة الزراعة إلى تنفيذ زراعة الحقول الإرشادية لمحصول الكتان للموسم الزراعي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ بناحية طاروط بمركز الزقازيق بصنفي جيزة ١٢ وسخا ٣ إلى جانب زراعة حقل إرشادي بالزنكلون بمحصولي البرسيم الفحل وبنجر العلف بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وذلك بهدف تعريف المزارعين بأفضل الأصناف والممارسات الزراعية الحديثة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه في إطار التعاون مع مديرية الطب البيطري تم تنظيم ندوة إرشادية للتوعية بمرض الجلد العقدي في الأبقار وطاعون المجترات الصغيرة في الأغنام والماعز تناولت  طرق انتقال الأمراض وأعراض الإصابة وأهمية التحصين الدوري والوقاية للحد من انتشار العدوى والحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما تم متابعة خدمة محصول القمح ضمن أنشطة الإرشاد الزراعي التابعة لمشروع كافي بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي للتأكد من تطبيق التوصيات الفنية ومتابعة مراحل نمو المحصول بما يدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

الشرقية محافظ الشرقية الجهود الإرشادية والنهوض بالمحاصيل

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