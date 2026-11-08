بتكلفة 19 مليون جنيه وبطول 1.4 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الجيش بالزقازيق.. صور

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مساء اليوم أعمال الرصف الجارية بشارع الجيش بمدينة الزقازيق، والمنفذة بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالشرقية بإجمالي أطوال 1.4 كم ومتوسط عرض 12 مترًا، وبتكلفة تقديرية تبلغ 19 مليون جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السيارات والمارة، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى القرى والمناطق السكنية.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد صلاح، مدير الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق بالشرقية، حول الموقف التنفيذي للمشروع، موضحاً أنه تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس بطول ٧٥٠ متر طولي، بشارع الجيش بدءاً من محطة القطار وصولاً إلى النفق من إجمالي أطوال ١٤٠٠ متر، بنسبة تنفيذ ٥٠٪ وكذا تم الإنتهاء من وضع طبقة اسفلتية بطول ٢٠٠ متر بدءاً من المحطة وتركيب بلدورات علي جانبي الشارع باطوال ١٥٠٠ متر علي أن يتم استكمالها حين الانتهاء من أعمال الرصف بالشارع ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد للمشروع تمهيداً لدخول الطريق الخدمة بالكامل أمام المواطنين.

شدد محافظ الشرقية على شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع مديرية الطرق، على إزالة أي معوقات قد تواجه الشركات المنفذة، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع.

كما وجه المحافظ بضرورة التنبيه علي الشركة المنفذة للأعمال مراعاة مناسيب وتغطية غرف الصرف الصحي، والالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة أثناء تنفيذ أعمال الرصف، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من المشروع والحفاظ على كفاءة الطريق واستدامته.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والمحاور المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتيسير حركة المواطنين والسيارات، ودعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة.

أكد المحافظ إلى استمرار المتابعة الميدانية الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحددة وبالمستوى المطلوب، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد صلاح، مدير الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول الزقازيق.