محافظ الشرقية: تحسين جودة واستقرار التيار الكهربائي بمختلف مراكز ومدن المحافظة

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق المحافظة، بحضور المهندس صلاح أحمد عبد العزيز بركات رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء بالمحافظة وذلك بمكتبه بالديوان العام.

أكد محافظ الشرقية أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لتحسين جودة واستقرار التيار الكهربائي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من خلال تدعيم الشبكة بمحولات كهربائية جديدة ولوحات توزيع، بما يسهم في تخفيف الأحمال والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ثمن محافظ الشرقية التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وقطاع كهرباء الشرقية، من خلال خطة عمل متكاملة لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، لضمان استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، استعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء خطة عمل القطاع والمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والتي تشمل إنشاء موزعات كهرباء جهد متوسط، وإحلال وتجديد وتوسعة شبكات الجهد المتوسط الهوائية بمختلف القرى والمراكز والمدن، بما يدعم كفاءة منظومة الكهرباء ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.