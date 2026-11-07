السيطرة على حريق نشب في مصنع لإنتاج الفوم بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق نشب بمصنع لإنتاج الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، عقب الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، دون وقوع خسائر بشرية.

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة بنشوب حريق بمصنع لإنتاج الفون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وجار الدفع بعدد من سيارات الإطفاء الي محيط الحريق.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع حريق مصنع لإنتاج الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة للسيطرة على النيران التي حاصرت المصنع بالكامل، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.