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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حماية المستهلك بالشرقية تضبط 3 أطنان و910 كجم دواجن ولحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجة في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحماية حقوق المستهلكين.

وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من التزام التجار والموردين بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كثفت الأجهزة الرقابية جهودها لضبط السلع مجهولة المصدر ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات.

وأوضح شريف جمعة مدير عام فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية، أن الفرع تلقى معلومات من أحد المصادر السرية بشأن قيام بعض الأشخاص بإدارة وتشغيل ثلاجة مجمدات بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة بلبيس، وعلى الفور جرى إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات ورصد المنشأة وتحديد أيام عملها.

وعلى الفور، تم توجيه حملة رقابية بالتنسيق مع الطب البيطري ببلبيس وتحت إشراف جهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل المعلومات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير المدون عليها أي بيانات، وتحرير محضر ضد صاحب المنشأة لإدارتها بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر.

وشملت المضبوطات 270 كجم مفروم دجاج مجمد و160 كجم أوراك دجاج و1500 كجم شيش دجاج مجمد و1630 كجم استربس دجاج مجمد، بالإضافة إلى 200 كجم لحم جاموسي هندي و150 كجم صدور دجاج مجمدة.

وبلغ إجمالي المضبوطات 3 أطنان و910 كجم من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعدم التهاون مع المخالفين، والتصدي بكل حسم لمحاولات الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك إلى المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات الرقابية الأسواق والمنشآت التجارية

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