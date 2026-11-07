الشرقية تتصدر الجمهورية في تقديم خدمات 100مليون صحة لأكثر من 600 ألف مواطن

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه واصلت مديرية الشئون الصحية بالشرقية تصدرها لجميع محافظات الجمهورية في فعاليات المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة»، وذلك خلال شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٦، بعد تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة لأكثر عدد من المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

اضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن تصدر المحافظة في مبادرات الصحة العامة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين يدل على حجم الجهود المبذولة من جميع الفرق الطبية والإشرافية، تحت إشراف الدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية بالمديرية، وحرص الفرق المشاركة على الوصول بالخدمات الصحية المجانية إلى أكبر عدد من المواطنين، مشيراً إلى استمرار انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بكافة الإدارات الصحية، مع المتابعة الميدانية المستمرة من وكيل المديرية ومديري العموم ومديرة إدارة المبادرات الرئاسية ومديري الإدارات الفنية، ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، لضمان انتظام العمل وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمة.

وأشار الي أن الفرق الطبية بصحة الشرقية قدمت الخدمة خلال شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٦ لأكثر من ٦٠٠ ألف مواطن بالمبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة»، والتي تقدم من خلالها حزمة متكاملة من خدمات مبادرات الصحة العامة، تشمل متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وعلاج أمراض سوء التغذية، وفحص وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس «سي»، لافتاً أن هذه الخدمات تقدم حالياً خلال هذه الفترة إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة، وتطعيم الأطفال، والقوافل الطبية، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي، والعلاج والمتابعة مجاناً، تزامناً مع المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة والتي بدأت في أول أغسطس الماضي وتستمر لمدة ١٠٠ يوم متواصلة بجميع منافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.