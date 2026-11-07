كان يخطط لإغتيال ترامب.. إعتقال رجل بالقرب من البيت الأبيض بحوزته أسلحة

نجحت الخدمة السرية الأمريكية، في القبض على رجل بالقرب من البيت الأبيض، كان بحوزته -وفقاً للاتهامات- عدة أسلحة نارية داخل سيارة مسروقة، وكان يهدد بقتل الرئيس دونالد ترامب.

وفي بيان لها ؛ ذكرت وزارة الأمن الداخلي أن عناصر الخدمة السرية لاحظوا تصرفات مريبة لشخص يُدعى "روني يوردريكس غوانيبا تشيرينوس" -وهو مواطن فنزويلي دخل الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، بحسب الوزارة- بينما كان يتواجد داخل سيارة بجوار البيت الأبيض.

وأضافت وزارة الأمن الداخلي في بيانها : "عند مواجهة المشتبه به، ادعى أنه يسمع أصواتاً في رأسه تأمره بالقدوم إلى واشنطن العاصمة وقتل الرئيس ترامب".

وتابعت : "اكتشف العناصر بعد ذلك أن السيارة مُبلغ عن سرقتها، كما اعترف المشتبه به بوجود أسلحة داخل المركبة".

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أنه تم العثور - داخل السيارة - على بندقية ومسدسين، بالإضافة إلى عشرات الطلقات النارية.

ووُجهت إلى "تشيرينوس" تهم متعددة تتعلق بالأسلحة النارية، فضلاً عن تهم تتعلق باستخدام مركبة دون إذن وحيازة ممتلكات مسروقة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي أن "تشيرينوس" دخل الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية في عام 2024.

وقال مدير الخدمة السرية الأمريكية، شون كوران: "هذا أحدث مثال على اعتماد أفراد الخدمة السرية على تدريباتهم وخبراتهم الواسعة لاحتواء موقف متوتر كان يشكل تهديداً وشيكاً للأشخاص الذين نتولى حمايتهم ولأمريكيين آخرين". وأضاف: "يعكس هذا الحادث طبيعة التهديدات المتزايدة التي نعمل في ظلها، فضلاً عن استمرار توافد أفراد مسلحين ينجذبون نحو مجمع البيت الأبيض".

ووفقاً للخدمة السرية، فقد شهد محيط البيت الأبيض زيادة ملحوظة في الحوادث المرتبطة بمشكلات الصحة النفسية.