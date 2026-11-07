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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار على السواحل والقاهرة.. استمرار هطول الأمطار وانخفاض الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء، حيث تتساقط أمطار متفاوتة الشدة تزداد غزارتها على بعض المناطق الساحلية.

السحب المنخفضة تمتد لتشمل مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

وأضافت الهيئة أن السحب المنخفضة تمتد لتشمل مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وخليج السويس، بالإضافة إلى مناطق من شمال الصعيد، مما يحمل فرصاً لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق عشوائية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن هذه الأجواء الغائمة والممطرة من المتوقع أن تستمر خلال فترات الليل، متزامنة مع نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة، داعية المواطنين وسائقي السيارات إلى توخي الحذر على الطرق السريعة والقريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الجديدة 26 16

6 اكتوبر 26 16

بنهــــا 25 17

دمنهور 24 17

وادى النطرون 24 16

كفر الشيخ 23 16

بلطيم 23 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 16

طنطا 23 15

دمياط 25 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 26 15

السويس 25 17

العريش 24 14

رفح 24 14

رأس سدر 25 17

نخل 22 12

كاترين 20 08

الطور 25 17

طابا 25 16

شرم الشيخ 27 21

الغردقة 28 20

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 22 16

مطروح 23 16

السلوم 22 15

سيوة 25 15

رأس غارب 27 20

سفاجا 28 21

مرسى علم 28 22

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 31 23

مرسى حميرة 31 23

أبرق 32 22

جبل علبة 30 21

رأس حدربة 30 22

الفيوم 25 16

بني سويف 25 16

المنيا 25 15

أسيوط 25 14

سوهاج 29 15

قنا 28 17

الأقصر 29 16

أسوان 30 18

الوادى الجديد 28 17

أبوسمبل 29 18

تكاثر السحب الأرصاد أمطار السحب المنخفضة الأجواء الغائمة والممطرة

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