اليسا تكشف تفاصيل إطلاق ألبومها الجديد وحقيقة ارتباطها

عبرت الفنانة إليسا، عن سعادتها بإطلاقها الالبوم الجديد، مشيرا إلى أن هذا الألبوم يعبر عن فئات مختلفة.

واضافت اليسا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"كل واحد اختار اغنية له وتحسه موجه لكل الفئات، وهدفي إيصال رسالة معينة والناس تستمتع بكل التفاصيل في هذا الألبوم، واريد الاغاني بتاعتي تكون كلاسيكية".

وتابعت أن ليس مو السهل إطلاق الالبوم وشوفتك مئات الاغاني لكي اطلق هذا الألبوم، مشيرة إلى أن الالبوم حقق مشاهدات عالية بمجرد إطلاقه.

واكملت اليسا، أن :"عايشة قصة حب مع واحد أكبر مني بسنتين تلاتة ومش لبناني وقريب ليك يا عمرو".

من جانبه قال الإعلامي عمرو أديب، أن :"قليل مطربين بيشغلوا على نفسهم ويعملوا البوم فيه 10 و14 اغنية.. ومن الناس دي الفنانة العظيمة اليسا ونزلت البوم أقل ما يقال عليه أنه رائع.. والكلام والموسيقى وصوتها رائع.. الاغاني كلها تحدي واليسا عندها قدرة على تمثيل التعبير".