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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف كواليس قرار اتحاد الكرة بشأن حسام حسن.. وموعد حسم مصيره

حسام وابراهيم
حسام وابراهيم
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن آخر تطورات موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، في ظل الأزمات الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية، وقبل مواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري.

وقال أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن وجهة نظر استمرار الجهاز الفني للمنتخب انتصرت، على أن يقود حسام حسن المنتخب خلال مواجهتي مالاوي المقبلتين.

وأضاف أن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، لعب دورًا كبيرًا في احتواء العديد من الأزمات الأخيرة، ونجح في إنهاء مشكلات اندلعت بعيدًا عن الإطار الفني، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من جانب اتحاد الكرة.

وأوضح أن تحقيق المنتخب نتائج إيجابية خلال المباراتين، وحصد المكاسب المطلوبة والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، من شأنه فرض حالة من الهدوء والاستقرار، خاصة بعد انتهاء المشكلات الجانبية وتراجع الجدل المثار حول الجهاز الفني مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن السيناريو الأسوأ يتمثل في تعرض المنتخب لنتائج عكس المتوقع، وهو ما قد يجعل إجراء تغيير في الجهاز الفني أمرًا حتميًا لا مفر منه.

وفيما يتعلق بالبدائل المحتملة، كشف أحمد جلال أن الخطة البديلة لاتحاد الكرة ستعتمد على خيارين في المقام الأول، أحدهما مدرب مصري موجود حاليًا داخل البلاد، والآخر أجنبي يمتلك معرفة جيدة بالعناصر الأساسية لمنتخب مصر، وفي مقدمتهم محمد صلاح ومحمد عبد المنعم وزيزو وإمام عاشور ومحمد هاني وفتوح وعمر مرموش وربيعة ومهند لاشين ومحمد الشناوي.

ولفت إلى أنه في حال حدوث تغيير في الجهاز الفني، سيستمر الجهاز الطبي للمنتخب دون أي تعديلات، مع إمكانية انضمام عصام الحضري إلى الجهاز الفني مدربًا لحراس مرمى المنتخب الأول.

واختتم أحمد جلال بالإشارة إلى احتمالية حدوث مواجهة بين مرتضى منصور وحسام حسن، على خلفية التوكيل الخاص بالأمور القانونية وما يتضمنه من اشتراطات جزائية حال إلغاء العلاقة بين الطرفين، مؤكدًا أن هذا السيناريو لا يزال غير مؤكد حتى الآن.
 

منتخب مصر حسام حسن المدير الفني احمد جلال

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