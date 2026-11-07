أكبر مني ومش لبناني .. إليسا تصارح عمرو أديب : عايشة قصة حب حاليا

عبرت الفنانة إليسا، عن سعادتها بإطلاقها الالبوم الجديد، مشيرا إلى أن هذا الألبوم يعبر عن فئات مختلفة.

واضافت اليسا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"كل واحد اختار أغنية له وتحسه موجه لكل الفئات، وهدفي إيصال رسالة معينة والناس تستمتع بكل التفاصيل في هذا الألبوم، واريد الاغاني بتاعتي تكون كلاسيكية".

وتابعت أن ليس من السهل إطلاق الالبوم وشوفت مئات الاغاني لكي أطلق هذا الألبوم، مشيرة إلى أن الألبوم حقق مشاهدات عالية بمجرد إطلاقه.

واكملت اليسا، :"عايشة قصة حب مع واحد أكبر مني بسنتين تلاتة ومش لبناني وقريب ليك يا عمرو".

من جانبه قال الإعلامي عمرو أديب، أن :"قليل مطربين بيشغلوا على نفسهم ويعملوا ألبوم فيه 10 و14 أغنية.. ومن الناس دي الفنانة العظيمة إليسا ونزلت ألبوم أقل ما يقال عليه أنه رائع.. والكلام والموسيقى وصوتها رائع.. الأغاني كلها تحدي وإليسا عندها قدرة على تمثيل التعبير".