قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حالة الطقس اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. أمطار غزيرة ورياح وانخفاض الحرارة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
محمد غالي

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، تغيرات ملحوظة مع استمرار تراجع درجات الحرارة على معظم المحافظات، بالتزامن مع تكاثر السحب وفرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق الشمالية، قد تصل إلى أمطار غزيرة أحيانا على بعض المحافظات الساحلية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدد من الظواهر الجوية المصاحبة لحالة عدم الاستقرار، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، مع استمرار الأجواء المائلة للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارا على مناطق جنوب الصعيد.

وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على معظم المناطق، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

تشهد عدة مناطق فرصا لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، وفقا للتوقعات الجوية، وتأتي أبرز المناطق المتأثرة على النحو التالي:

أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، خاصة مطروح والعلمين والإسكندرية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس ووسط سيناء، مع احتمالية وصول نسبة حدوثها إلى 40%.
أمطار رعدية أحيانا: على مناطق جنوبية تشمل حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

الشبورة المائية والرياح اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

اضطراب الملاحة البحرية اليوم في البحر المتوسط

تشهد بعض مناطق سواحل البحر المتوسط اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، وتشمل المناطق المتأثرة مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش.

وتتراوح سرعة الرياح على هذه المناطق بين 40 و60 كيلومترا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر، وهو ما يستدعي الحذر من جانب العاملين بالأنشطة البحرية والصيادين.

حالة الطقس اليوم الجمعة

درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات والمدن، وجاءت كالتالي:

المحافظة أو المدينة  العظمى  الصغرى 
القاهرة  25  17 
الإسكندرية  23  17 
الإسماعيلية  26  15 
مطروح  22  16 
شرم الشيخ  29  21 
أسوان  32  18

حالة الطقس اليوم الجمعة

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، مع تجنب الأنشطة البحرية في المناطق التي تشهد اضطرابا في حركة الملاحة، ومراعاة انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الطقس اليوم الجمعة الطقس اليوم الجمعة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

ترشيحاتنا

ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي يفند رواية الإخوان عن تحول سيد قطب..ويكشف تفاصيل مختلقة

إليسا

اليسا تكشف تفاصيل إطلاق ألبومها الجديد وحقيقة ارتباطها

الدكتور محمود مسلم

محمود مسلم: مصر تدعم التنمية في أفريقيا وإثيوبيا لا تلتزم بتعهداتها

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد