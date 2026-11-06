حالة الطقس اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. أمطار غزيرة ورياح وانخفاض الحرارة

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، تغيرات ملحوظة مع استمرار تراجع درجات الحرارة على معظم المحافظات، بالتزامن مع تكاثر السحب وفرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق الشمالية، قد تصل إلى أمطار غزيرة أحيانا على بعض المحافظات الساحلية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدد من الظواهر الجوية المصاحبة لحالة عدم الاستقرار، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، مع استمرار الأجواء المائلة للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارا على مناطق جنوب الصعيد.

وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على معظم المناطق، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

تشهد عدة مناطق فرصا لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، وفقا للتوقعات الجوية، وتأتي أبرز المناطق المتأثرة على النحو التالي:

أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، خاصة مطروح والعلمين والإسكندرية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس ووسط سيناء، مع احتمالية وصول نسبة حدوثها إلى 40%.

أمطار رعدية أحيانا: على مناطق جنوبية تشمل حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

الشبورة المائية والرياح اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

اضطراب الملاحة البحرية اليوم في البحر المتوسط

تشهد بعض مناطق سواحل البحر المتوسط اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، وتشمل المناطق المتأثرة مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش.

وتتراوح سرعة الرياح على هذه المناطق بين 40 و60 كيلومترا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر، وهو ما يستدعي الحذر من جانب العاملين بالأنشطة البحرية والصيادين.

حالة الطقس اليوم الجمعة

درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات والمدن، وجاءت كالتالي:

المحافظة أو المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

الإسكندرية 23 17

الإسماعيلية 26 15

مطروح 22 16

شرم الشيخ 29 21

أسوان 32 18

حالة الطقس اليوم الجمعة

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، مع تجنب الأنشطة البحرية في المناطق التي تشهد اضطرابا في حركة الملاحة، ومراعاة انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.