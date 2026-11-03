الأرصاد: طقس الغد حار نهارا مائل إلى البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء، نهارا طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على ( حلايب - الشلاتين )، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5. متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 31 18

بنها 29 18

دمنهور 28 19

وادي النطرون 29 19

كفر الشيخ 29 18

بلطيم 27 18

المنصورة 29 18

الزقازيق 30 19

شبين الكوم 29 19

طنطا 29 18

دمياط 26 20

بورسعيد 27 20

الاسماعيلية 30 18

السويس 30 19

العريش 28 17

رفح 27 16

رأس سدر 29 18

نخل 28 13

كاترين 26 10

الطور 29 21

طابا 29 17

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 32 22

الاسكندرية 27 18

العلمين 27 18

مطروح 25 17

السلوم 26 17

سيوة 30 18

رأس غارب 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 22

الشلاتين 35 23

حلايب 31 24

أبو رماد 33 21

مرسى حميرة 33 23

أبرق 34 22

جبل علبة 34 21

رأس حدربة 30 22

الفيوم 31 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 16

أسيوط 33 18

سوهاج 35 18

قنا 37 19

الأقصر 36 19

أسوان 37 20

الوادى الجديد 36 20

أبوسمبل 35 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 37 26

المدينة 37 23

الرياض 35 20

المنامة 33 27

أبوظبى 35 26

الدوحة 34 26

الكويت 33 23

دمشق 25 12

بيروت 25 20

عمان 22 12

القدس 23 14

غزة 26 17

بغداد 32 20

مسقط 33 28

صنعاء 24 07

الخرطوم 39 25

طرابلس 26 19

تونس 24 14

الجزائر 21 13

الرباط 22 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 17 07

إسطنبول 16 11

إسلام آباد 27 15

نيودلهى 30 19

جاكرتا 35 25

بكين 17 03

كوالالمبور 33 23

طوكيو 19 13

أثينا 20 12

روما 19 09

مدريد 17 04

برلين 10 01

لندن 12 08

مونتريال 17 11

موسكو 03 01-

نيويورك 22 14

واشنطن 24 16

نواكشوط 32 24

أديس أبابا 24 10