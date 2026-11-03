قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: اتهام رجل من أوكلاهوما بإرسال مئات الرسائل التهديدية لمسئولي الانتخابات وأعضاء بالكونجرس
أحمد موسى: تصويت عقابي ضد ترامب بسبب ارتفاع الأسعار والحرب الأمريكية الإيرانية
الأرصاد: طقس الغد حار نهارا مائل إلى البرودة ليلا على أغلب الأنحاء
بث مباشر| رد عاجل من أحمد موسى على فيروس إسنا الغامض
خبير سياسي: إيران سترد على أي ضربة عسكرية أمريكية مباغتة
خبير سياسات دولية: مصر تشعر بقلق كبير من سيناريوهات التصعيد بين أمريكا وإيران
أسد جريح.. سمير فرج: خسارة ترامب انتخابات التجديد النصفي للكونجريس قد تدفعه لضرب إيران بعنف
مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء قرار إسقاط عضوية نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو
وسط ترقب نتائج انتخابات التجديد النصفي.. مسئول أمريكي لـCNN: الأجواء داخل البيت الأبيض متفائلة بحذر
برشلونه يتعادل أمام أستون فيلا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا للشباب
طفرة بالمشروعات التعليمية في الجيزة.. إنشاء 21 مدرسة جديدة بواقع 547 فصلا جديدا لدعم المنظومة التعليمية بتكلفة 800 مليون جنيه
رائد فضاء أمريكي يدلي بصوته في الانتخابات من محطة الفضاء الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا مائل إلى البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء، نهارا طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على ( حلايب - الشلاتين )، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5. متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 31 18

بنها 29 18

دمنهور 28 19

وادي النطرون 29 19

كفر الشيخ 29 18

بلطيم 27 18

المنصورة 29 18

الزقازيق 30 19

شبين الكوم 29 19

طنطا 29 18

دمياط 26 20

بورسعيد 27 20

الاسماعيلية 30 18

السويس 30 19

العريش 28 17

رفح 27 16

رأس سدر 29 18

نخل 28 13

كاترين 26 10

الطور 29 21

طابا 29 17

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 32 22

الاسكندرية 27 18

العلمين 27 18

مطروح 25 17

السلوم 26 17

سيوة 30 18

رأس غارب 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 22

الشلاتين 35 23

حلايب 31 24

أبو رماد 33 21

مرسى حميرة 33 23

أبرق 34 22

جبل علبة 34 21

رأس حدربة 30 22

الفيوم 31 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 16

أسيوط 33 18

سوهاج 35 18

قنا 37 19

الأقصر 36 19

أسوان 37 20

الوادى الجديد 36 20

أبوسمبل 35 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 37 26

المدينة 37 23

الرياض 35 20

المنامة 33 27

أبوظبى 35 26

الدوحة 34 26

الكويت 33 23

دمشق 25 12

بيروت 25 20

عمان 22 12

القدس 23 14

غزة 26 17

بغداد 32 20

مسقط 33 28

صنعاء 24 07

الخرطوم 39 25

طرابلس 26 19

تونس 24 14

الجزائر 21 13

الرباط 22 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 17 07

إسطنبول 16 11

إسلام آباد 27 15

نيودلهى 30 19

جاكرتا 35 25

بكين 17 03

كوالالمبور 33 23

طوكيو 19 13

أثينا 20 12

روما 19 09
مدريد 17 04

برلين 10 01

لندن 12 08

مونتريال 17 11

موسكو 03 01-

نيويورك 22 14

واشنطن 24 16

نواكشوط 32 24

أديس أبابا 24 10

الأرصاد الجوية طقس حار شمال البلاد الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمنح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين وصرف بدل الاعتماد لهم

اجتماع لجنة الاتصالات

هل يحصل المصريون على إنترنت دون خط أرضي؟.. المصرية للاتصالات ترد أمام البرلمان

وزير التربية والتعليم

صدى البلد ينشر تفاصيل قرار تعيين 20 ألف340 معلم واخصائي مساعد ومنحهم بدل الإعتماد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. كم وصل عيار 21 في مستهل التعاملات؟

جهاز مستقبل مصر

انتهت بالفعل.. حقيقة مسابقة جهاز مستقبل مصر لتعيين كوادر جديدة

الوقود

التفويل بالملصق الإلكتروني.. تفاصيل المنظومة الجديدة وموقف التوك توك والجرارات والتروسيكلات

الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

المستشار محمد السعيد الشربيني

التقى بـ أسامة بن لادن والظواهري قبل تنفيذ العملية.. اعترافات المتهم بتفجير السفارة المصرية بإسلام آباد | خاص

ترشيحاتنا

محمد صلاح

مفاجأة مدوية في قائمة أغنى لاعبي العالم 2026.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح؟

المستشار محمد فراج

هل يفقد ترامب قبضته على الحكم؟ مستشار أممي يكشف مفاجآت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

خيسوس دي ميجيل

واقعة مأساوية تهز كرة القدم الإسبانية بعد وفاة لاعب داخل الملعب.. ماذا حدث؟

بالصور

شاب يحقق حلم عمره ويصطحب شقيقاته الثمانية لأداء العمرة.. مشهد مؤثر أمام الكعبة

شاب يجمع شقيقاته الثماني أمام الكعبة المشرفة
شاب يجمع شقيقاته الثماني أمام الكعبة المشرفة
شاب يجمع شقيقاته الثماني أمام الكعبة المشرفة

بعد ظهورها بمدرسة بالفيوم.. 5 طرق لمنع دخول الثعابين للمنازل والمنشآت.. أشياء تجذبها احذرها

طرق لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
طرق لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
طرق لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

ليست كلها ضارة.. أطعمة فائقة المعالجة قد تقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 28%

العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وسرطان الأمعاء
العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وسرطان الأمعاء
العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وسرطان الأمعاء

هل كبدة الفراخ والقوانص مخزن للسموم والمضادات الحيوية؟.. إليكم الحقيقة وفوائد تناولهما

هل كبدة الفراخ مخزن للسموم والمضادات الحيوية؟
هل كبدة الفراخ مخزن للسموم والمضادات الحيوية؟
هل كبدة الفراخ مخزن للسموم والمضادات الحيوية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

المزيد