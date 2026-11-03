أحمد موسى: تصويت عقابي ضد ترامب بسبب ارتفاع الأسعار والحرب الأمريكية الإيرانية

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المواطن الأمريكي يصوت ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل ارتفاع الأسعار وتأثير الحرب الأمريكية الإيرانية بالسلب على المواطنين.

وأضاف أحمد موسى: «تصويت عقابي ضد الإدارة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار.. المواطن الأمريكي بيصوت ضد ترامب.. والحرب الأمريكية الإيرانية أثرت بالسلب على المواطن الأمريكي».

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية لم تقتصر على المنطقة، بل امتدت لتؤثر على المواطن الأمريكي بشكل مباشر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، وهو ما انعكس على موقف الناخبين من الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن المواطن الأمريكي أصبح يعبر عن غضبه من السياسات المتبعة من خلال التصويت.