طقس الأربعاء.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء 4 نوفمبر 2026، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة وتتكون شبورة مائية كثيفة وتؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وهى الظاهرة المؤثرة صباحاً اعتباراً من يوم الخميس ٥ نوفمبر



​درجات الحرارة المتوقعة:

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29-30، الصغرى 18-19

​السواحل الشمالية: العظمى 26-28، الصغرى 18-20

​شمال الصعيد: العظمى 31-33، الصغرى 18-19

​جنوب الصعيد: العظمى 36-37، الصغرى 19-21

حالة الطقس الأربعاء 4 نوفمبر

و​يسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية الأربعاء 4 نوفمبر

​شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من (4: 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

​فرص تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوباً على حلايب -شلاتين على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30: 36) كم/س على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.



درجات الحرارة العظمى والصغرى الأربعاء 4 نوفمبر

القاهرة

​العظمى 30

​الصغرى 19

​الإسكندرية

​العظمى 27

​الصغرى 18

​الإسماعيلية

​العظمى 30

​الصغرى 18

​مطروح

​العظمى 25

​الصغرى 17

​شرم الشيخ

​العظمى 31

​الصغرى 23

​أسوان

​العظمى 37

​الصغرى 20