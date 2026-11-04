هجمة شتوية شديدة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

​​تشهد البلاد خلال الساعات القادمة تحولاً كبيرا في حالة الطقس، وسط تحذيرات عاجلة أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن بدء هجمة شتوية شديدة تضرب مختلف المحافظات.

وتأتي هذه التغيرات المصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح.



​تقلبات حادة وانخفاض ملموس في الحرارة



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، اعتبارا من الخميس 5 نوفمبر وحتى الاثنين 9 نوفمبر 2026، بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات.

​وأكدت أن الساعات المقبلة ستشهد تراجعاً تدريجياً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليقترب الطقس من البرودة الشديدة ليل وفي الصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار



تظهر شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا.

​كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الخميس 5 نوفمبر والجمعة 6 نوفمبر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة.

توقعت الأرصاد نشاطا للرياح أحيانا على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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​نصائح عاجلة للمواطنين

​في ضوء هذه التحذيرات

وجهت الأرصاد الجوية حزمة من التوصيات العاجلة للمواطنين، جاءت كالتالي:

​ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة: خصوصاً للأطفال وكبار السن وفترات الليل المتأخرة والصباح الباكر لتفادي الإصابة بنزلات البرد.

​القيادة بحذر شديد: على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية بسبب انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الشبورة المائية الكثيفة أو الأمطار.

​الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار: وخاصة أثناء هبوب الرياح القوية والعواصف الترابية، تجنباً لوقوع أي إصابات.

​مرضى الصدر والحساسية: ضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج في الأيام التي تشهد نشاطاً للرياح المثيرة للأتربة.​