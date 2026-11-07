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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال: الفوز والتأهل أفضل ما تحقق.. والغيابات أثرت على أداء الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
عمرو مصطفى

أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه لم يقدم الأداء المنتظر خلال مباراة اليوم أمام فريق مصر التأمين في بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز وحسم التأهل يُعدان أبرز المكاسب التي خرج بها الفريق من اللقاء.

معتمد جمال: الفوز والتأهل أفضل ما تحقق.. وغياب اللاعبين أثر على أداء الزمالك

 

وقال معتمد جمال، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لم نكن موفقين في مباراة اليوم، والفوز والتأهل هما أفضل ما تحقق خلال اللقاء».

وأضاف المدير الفني للزمالك أن مباريات الكأس دائمًا ما تحمل العديد من المفاجآت، وهو أمر اعتادت عليه البطولة، موضحًا: «أعلم تمامًا أن هذه هي طبيعة مباريات الكأس التي دائمًا ما تشهد مفاجآت، وحدث ذلك أيضًا في الموسم الماضي بخسارة فرق كبيرة أمام فرق تلعب في الدرجة الثانية، ولم نكن في أفضل مراحل التركيز خلال أحداث المباراة».

وتطرق معتمد جمال إلى الغيابات التي يعاني منها الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني حاول التعامل مع الظروف الحالية في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات، خاصة في الخط الهجومي.

وأشار إلى أن الوضع داخل الفريق سيكون مختلفًا مع نهاية فترة التوقف، في ظل تطلعه لاستعادة اللاعبين المصابين وظهور الفريق بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق آخر، حرص المدير الفني للزمالك على التأكيد أن الجوائز الفردية التي يحصل عليها أو يترشح لها ليست إنجازًا شخصيًا، وإنما تأتي نتيجة العمل الجماعي داخل النادي.

واختتم معتمد جمال تصريحاته قائلًا: «جميع الجوائز الفردية التي أترشح لها أو أحصل عليها تأتي نتيجة جهود اللاعبين والجهاز الفني وجماهير الزمالك، فهم السبب الرئيسي فيها، وليست جائزة تخصني وحدي».

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