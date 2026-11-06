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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع تجمعات مياه الأمطار وتصريفها في عدة مناطق بدمياط| صور

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

تابع  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مستجدات جهود رفع تجمعات مياه الأمطار وتصريفها، وذلك في إطار متابعة الموقف أولًا بأول والتعامل مع تداعيات الأمطار.

تم رفع تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، مع الدفع بالمعدات اللازمة لسرعة سحب المياه وتيسير الحركة بالشوارع والميادين.

ووجّه المحافظ باستمرار متابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي تجمعات جديدة، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل .

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