رفع تجمعات مياه الأمطار وتصريفها في عدة مناطق بدمياط| صور

تابع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مستجدات جهود رفع تجمعات مياه الأمطار وتصريفها، وذلك في إطار متابعة الموقف أولًا بأول والتعامل مع تداعيات الأمطار.

تم رفع تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، مع الدفع بالمعدات اللازمة لسرعة سحب المياه وتيسير الحركة بالشوارع والميادين.

ووجّه المحافظ باستمرار متابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي تجمعات جديدة، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل .