محافظ الدقهلية: تحصين 97 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية لمواجهة الجلد العقدي وجدري الضأن

أعلن محافظ الدقهلية طارق مرزوق تحصين 97 ألفًا و372 رأس ماشية خلال الأسبوع الثاني للحملة القومية الثانية للعام الحالي للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار وجدري الضأن، ، مؤكدًا استمرار أعمال الحملة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، للوصول إلى المستهدف من الثروة الحيوانية.

وأوضح المحافظ في بيان اليوم أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية، إلى جانب الكمائن الحدودية والتجمعات الريفية والعزب والكفور بمختلف أنحاء المحافظة، لضمان وصول فرق التحصين إلى المربيين وتغطية أكبر نطاق ممكن من الثروة الحيوانية.

وثمّن المحافظ، جهود مديرية الطب البيطري والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ الحملة، وما تقدمه من دعم وتيسيرات لضمان نجاح أعمال التحصين، إلى جانب تكثيف جهود التوعية لمربي الماشية بأهمية التحصين الدوري والوقاية من الأمراض، حفاظًا على صحة الحيوانات وتنمية الثروة الحيوانية.

ووجه مرزوق رؤساء المراكز والمدن بالتعاون الكامل مع فرق التحصين، وتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، وتذليل أي معوقات قد تواجه أعمال الحملة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها والحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم منظومة الأمن الغذائي، وحماية صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية،الدكتور أحمد السباعي ، أن الحملة تأتي في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الهادفة إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، والحد من انتشارها، من خلال تكثيف أعمال التحصين والتوعية والإرشاد البيطري، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي المصري.