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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدنمارك: نظام راداري على جسر الحزام العظيم لرصد المسيرات

نظام راداري
نظام راداري
أ ش أ

تعتزم الدنمارك تركيب نظام راداري على الجسر الممتد فوق مضيق "الحزام العظيم"، بهدف رصد الطائرات المسيرة والكشف عنها.

ووقع الاختيار على شركة «سوند آند بايلت» لتطوير نظام للمراقبة الرادارية، من شأنه تسريع عملية رصد الطائرات المسيرة وتحديد هويتها في محيط الجسر، ومن المتوقع أن يدخل النظام الخدمة بحلول نهاية عام 2026.

ويُعد مضيق "الحزام العظيم" أكبر المضائق الدنماركية الثلاثة، ويربط بحر البلطيق بمضيق "كاتيغات"، الذي يتصل بدوره ببحر الشمال.

وفي ربيع عام 2026، فرضت السلطات حظراً شاملاً على استخدام الطائرات المسيرة بالقرب من جسر الحزام العظيم، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز حمايته.

وتعتزم شركة «سوند آند بايلت» حالياً تركيب أبراج رادارية على الجسر وفي المناطق المحيطة به، لمراقبة المجال الجوي والمساعدة في ضمان الالتزام بالحظر المفروض على تشغيل الطائرات المسيرة.

وسيسهم النظام الجديد في دعم جهود أجهزة إنفاذ القانون، من خلال تمكينها من تقييم المواقف بصورة أسرع والاستجابة للحوادث المتعلقة بالطائرات المسيرة.

طائرات المسيرة الدنمارك نظام راداري

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