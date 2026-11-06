ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" لإنتاج مستحضرات التجميل في الجيزة، كائن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان.

وضُبط بداخل المصنع أكثر من 5 أطنان مستحضرات تجميل، ومواد خام معبأة داخل براميل مجهولة المصدر، وقرابة 11,5 ألف عبوة مستحضرات تجميل مصنعة من خامات ذات جودة مجهولة المصدر، و500 ألف عبوة فارغة مقلدة، و26 قطعة ماكينة "خطوط إنتاج".

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بحيازتهم المضبوطات، تمهيدا لطرحها بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.