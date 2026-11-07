اليابان تقر حزمة إجراءات طارئة لتعزيز الأمن السيبراني

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، عن حزمة إجراءات طارئة لمواجهة تزايد حوادث تسريب البيانات الشخصية الناجمة عن عمليات اختراق، في ظل تصاعد المخاوف العامة بشأن الأمن السيبراني للبلاد.

وذكرت الحكومة - خلال اجتماع لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي وعدد من الوزراء المعنيين - أن الإجراءات تشمل توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن الثغرات في أنظمة الكبيوتر، وتشكيل فرق متخصصة تضم خبراء أمن سيبراني على أعلى مستوى.

كما تعتزم الحكومة إنشاء فريق إنقاذ يضم خبراء من القطاعين العام والخاص بهدف التدخل ومساعدة الشركات التي تتعرض لهجمات إلكترونية في التعامل مع مراحل الاستجابة الأولية للهجمات، إلى جانب فريق آخر لتقديم الاستشارات للشركات المعرضة لخطر الهجمات قبل استهدافها.

يُشار إلى أن تاكايتشي وجهت الأسبوع الماضي بإعداد هذه الحزمة، عقب وقوع موجة من حوادث تسريب البيانات الشخصية لعملاء شركة يابانية كبرى نتيجة هجمات إلكترونية.