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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات عسكرية استهدفت مواقع نفطية وعسكرية في السعودية واليمن

يحيى سريع
يحيى سريع
القسم الخارجي

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تنفيذ 6 عمليات عسكرية استهدفت مواقع نفطية ومنشآت عسكرية في المملكة العربية السعودية واليمن، في تصعيد جديد للمواجهات العسكرية التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، إن العمليات استهدفت ما وصفها بمواقع استراتيجية وحيوية، مشيراً إلى استخدام وسائل هجومية متنوعة لتنفيذ الهجمات، في إطار العمليات العسكرية التي تقول الجماعة إنها تأتي رداً على الهجمات التي تستهدف الأراضي اليمنية.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الحوثيين والقوات المدعومة من السعودية، مع امتداد المواجهات إلى المنشآت النفطية والمطارات والقواعد العسكرية، بما يثير مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيراته على أمن المنطقة وإمدادات الطاقة.

ويمثل استهداف المنشآت النفطية أهمية خاصة، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه السعودية في أسواق الطاقة العالمية، إذ أن أي أضرار محتملة في منشآت الإنتاج أو التكرير أو النقل قد تثير مخاوف بشأن استقرار الإمدادات وحركة التجارة الدولية.

وسبق أن أعلنت الجماعة تنفيذ عمليات مماثلة استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو ومطارات وقواعد عسكرية سعودية. 

كما نقلت وكالة «رويترز» في 2 نوفمبر، إعلان الحوثيين إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه مطار الدمام ورادار في جازان وطائرة نقل عسكرية، دون تأكيد سعودي فوري لنتائج الهجمات. 

المتحدث العسكري جماعة أنصار الله الحوثيين المملكة العربية السعودية اليمن يحيى سريع

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