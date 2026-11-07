قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تابعة للحوثيين.. القوات المسلحة اليمنية: تدمير 50 آلية وعربة عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ

القوات المسلحة اليمنية
القوات المسلحة اليمنية
القسم الخارجي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدمير 50 آلية وعربة عسكرية، إلى جانب منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لجماعة الحوثيين، في تطور ميداني يعكس استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى استهداف القدرات القتالية للجماعة وتقليص إمكاناتها العسكرية.

يأتي الإعلان في سياق المواجهات المستمرة على عدد من الجبهات اليمنية، وسط تصاعد العمليات العسكرية وتبادل الهجمات بين القوات الحكومية والحوثيين، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

ويكتسب استهداف الآليات والعربات العسكرية أهمية ميدانية، نظراً لدورها في نقل المقاتلين والإمدادات والعتاد، فضلاً عن استخدامها في تنفيذ التحركات العسكرية وتعزيز المواقع القتالية. 

ويمثل تدمير منصات إطلاق الصواريخ استهدافاً لأحد أبرز مكونات القوة النارية، لما تشكله من تهديد للمواقع العسكرية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية.

وأظهر بيان عسكري حصيلة مختلفة، وهي تدمير وإعطاب 96 وسيلة وآلية وعربة عسكرية، إضافة إلى منصة إطلاق صواريخ، بعد تنفيذ 1211 عملية استهداف. لذلك ينبغي عدم دمج الرقمين في خبر واحد. 

ونقل موقع «كريتر سكاي» عن الإيجاز العسكري، أن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، أوضح أن العمليات شملت مواقع وتجمعات وتعزيزات ومصادر نيران تابعة للحوثيين، وتوزعت على عدد من الجبهات، أبرزها جبهات محافظة تعز ومحافظة مأرب.

وأشار التقرير إلى استمرار المواجهات في جبهتي الشقب والأقروض بمحافظة تعز، بالتزامن مع تطورات ميدانية في جبهة طور الباحة، واستهداف مواقع وتعزيزات حوثية في محافظة مأرب.

القوات المسلحة اليمنية الحوثيين إطلاق الصواريخ الجبهات اليمنية المشهد السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

الدوري الاسباني

أوساسونا يتعادل مع أتلتيك بيلباو 1-1 في الدوري الإسباني

الدوري الفرنسي

باريس إف سي يفوز علي أوكسير بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

معتمد جمال

الزمالك يجدد الثقة في معتمد جمال

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد