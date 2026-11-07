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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تحافظ على تميزها في تصنيف التايمز العربي

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
أ ش أ

 أعلنت مؤسسة التايمز البريطانية للتعليم العالي نتائج تصنيف جامعات الدول العربية (THE Arab University Rankings)، والذي شهد استمرار الظهور المتميز لجامعة قناة السويس ضمن أفضل 125 جامعة عربية، حيث جاءت الجامعة ضمن الفئة المرتبة (100–125) من بين 269 جامعة تمثل 17 دولة عربية محققة المركز الـ14 على مستوى الجامعات المصرية من بين 44 جامعة مشاركة في التصنيف، إلى جانب تحقيقها المركز التاسع مصريًا في مؤشر الصناعة بما يعكس أداءها في عدد من المؤشرات الرئيسية المرتبطة بجودة التعليم والبحث العلمي والتعاون الدولي وخدمة الصناعة.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر سعيد مندور -في بيان اليوم السبت- أن استمرار الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز العربي يعكس الجهود المؤسسية المبذولة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على تعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا من خلال دعم جودة العملية التعليمية وتشجيع النشر العلمي المتميز وتوسيع نطاق الشراكات والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية واستعدادها لانطلاقة جديدة خلال 50 عامًا مقبلة من التطوير والتميز.

بدوره، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن نتائج التصنيف تعكس أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية لافتا إلى أن تحقيق الجامعة المركز الـ9 مصريا في مؤشر الصناعة يمثل مؤشرًا مهمًا على تطور جهودها في تعزيز التعاون مع القطاعات الإنتاجية والصناعية وتحويل المعرفة والأبحاث العلمية إلى تطبيقات وحلول تسهم في خدمة المجتمع ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التصنيف العربي للجامعات يستند إلى مجموعة من المعايير الدولية التي تقيس جوانب متعددة من الأداء الجامعي، وأن الجامعة حققت المركز الـ13 مصريا في مؤشر النظرة الدولية الذي يقيس أبعاد التعاون الدولي والعربي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين إلى جانب الحضور الدولي في مجالي التعليم والبحث العلمي مؤكدا علي أهمية مواصلة توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية وتعزيز فرص التبادل والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية والعربية.

وأوضح أن تصنيف التايمز العربي للجامعات يعتمد على خمسة محاور رئيسية للتقييم تشمل التدريس وبيئة التعلم وبيئة البحث العلمي من حيث الحجم والدخل والسمعة، وجودة البحث من حيث قوة الأبحاث والتميز البحثي والتأثير والنظرة الدولية التي تقيس أبعاد التعاون الدولي من خلال أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحث العلمي إلى جانب محور الصناعة الذي يقيس الدخل وبراءات الاختراع وأن جامعة قناة السويس حققت نتائج متميزة في عدد من المؤشرات الفرعية حيث جاءت في المركز الـ9 مصريا في مؤشر الصناعة والمركز الـ12 مصريا في مؤشر بيئة التعليم والمركز الـ13 مصريا في مؤشر النظرة الدولية، وهو ما يعكس تنوع مجالات التميز بالجامعة ويؤكد أهمية مواصلة العمل على تحسين مؤشرات الأداء وتعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية والإقليمية.

مؤسسة التايمز البريطانية جامعات الدول العربية الظهور المتميز لجامعة قناة السويس

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