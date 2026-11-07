أشرف زكي عن مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري: عندنا فنانين كبار ومصر ولادة

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية شهدت مشاركة واسعة من الفنانين والمواهب الشابة، من خلال تقديم 60 عرضًا مسرحيًا بمشاركة 1500 فنانًا وفنانة وصانع.

وأوضح أشرف زكي، في مداخلة عبر شاشة قناة المحور، أن حفل الختام من المقرر أن يشهد توزيع الجوائز وتكريم الفائزين، لافتًا إلى أن التكريمات تتضمن 10 جوائز لأفضل ممثل، 10 جوائز لأفضل ممثلة، و10 جوائز لأفضل ممثل دور ثانٍ، إلى جانب 10 جوائز لأفضل مخرج.

وأعرب نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بالمواهب الفنية التي شاركت في المهرجان، مشيدًا بما قدمه الشباب من عروض مسرحية، ومعلقًا: «شوفتِ مصر ولّادة قد إيه؟ تحيا مصر».

ويأتي المهرجان في إطار حرص نقابة المهن التمثيلية على دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لتقديم تجاربها الفنية والمسرحية، وتشجيع الحركة المسرحية وإثراء المشهد الفني.