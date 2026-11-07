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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابتة بدون تغيير.. سعر العملات الأجنبية والدولار واليورو الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية في تعاملات مساء اليوم، السبت 7-11-2026، على مستوى السوق الرسمية.

 

سعر العملات الأجنبية اليوم

وأظهرت تعاملات العملات الأجنبية بما في ذلك الدولار واليورو؛ استقرارًا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك منذ الخميس الماضي.

سعر العملات الأجنبية

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 53.87  جنيها للشراء و54.01 جنيها للبيع.

 

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 60.45 جنيها للشراء و60.61 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 72.52 جنيها للشراء و72.72 جنيها للبيع.

سعر العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 38.59 جنيها للشراء و38.68 جنيها للبيع.

 

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.08 جنيه للشراء و8.1 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي إلى 5.8 جنيه للشراء و5.82 جنيها للبيع.

 

سعر الكرون السويدي 

وسجل سعر الكرون السويدي 5.51 جنيها للشراء و5.52 جنيها للبيع.

سعر العملات الأجنبية اليوم

سعر الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري 65.85 جنيها للشراء و66.04 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني إلى 34 جنيها للشراء و34.1 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية والعربية

سعر الأسترالي 

سجل سعر الدولار الإسترالي 37.78 جنيها للشراء و37.89 جنيها للبيع.

 

سعر اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 8.07 جنيه للشراء و8.1 جنيه للبيع.

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