ثابتة بدون تغيير.. سعر العملات الأجنبية والدولار واليورو الآن

استقر سعر العملات الأجنبية في تعاملات مساء اليوم، السبت 7-11-2026، على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وأظهرت تعاملات العملات الأجنبية بما في ذلك الدولار واليورو؛ استقرارًا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك منذ الخميس الماضي.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 53.87 جنيها للشراء و54.01 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 60.45 جنيها للشراء و60.61 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 72.52 جنيها للشراء و72.72 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 38.59 جنيها للشراء و38.68 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.08 جنيه للشراء و8.1 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي إلى 5.8 جنيه للشراء و5.82 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي 5.51 جنيها للشراء و5.52 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري 65.85 جنيها للشراء و66.04 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني إلى 34 جنيها للشراء و34.1 جنيه للبيع.

سعر الأسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي 37.78 جنيها للشراء و37.89 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 8.07 جنيه للشراء و8.1 جنيه للبيع.