المصري ينهي الشوط الأول متقدمًا على مصر المقاصة بهدف في كأس مصر

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي الشوط الأول من مباراته أمام مصر المقاصة متقدمًا بهدف دون رد، في المواجهة المقامة بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ونجح أحمد شرف في تسجيل هدف التقدم للفريق البورسعيدي في الدقيقة 20 من عمر المباراة، ليمنح فريقه الأفضلية قبل انطلاق الشوط الثاني، ويقرب المصري خطوة من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وبدأ التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للمصري، اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: مصطفى العش، باهر المحمدي، محمد مخلوف، كريم العراقي.

خط الوسط: محمد شكري، عبد الله الزيات، أحمد القرموطي، ياسين الملاح.

خط الهجوم: كريم بامبو، أحمد شرف.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من عصام ثروت، حسين علي، صلاح محسن، عميد صوافطة، مصطفى أبو الخير، علي سليمان، يوسف الجوهري، محمد هاشم، وعبد الرحيم دغموم.

ويسعى المصري للحفاظ على تقدمه خلال الشوط الثاني، من أجل حسم المواجهة ومواصلة مشواره في بطولة كأس مصر، بينما يأمل مصر المقاصة في العودة بالنتيجة وتجنب الخروج من البطولة.