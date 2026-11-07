مصرع جندي سوري وإصابة آخر في انفجار لغم أرضي بدير الزور

لقى جندي سوري مصرعه وأصيب آخر بجروح، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة ريفية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، في حادث جديد يعيد تسليط الضوء على مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها سنوات الحرب.

ونقلت قناة «الإخبارية السورية» عن القسم الإعلامي بوزارة الدفاع، أن الانفجار وقع في منطقة الميادين، أثناء قيام الجنود بمهمة لتفكيك ما وصفته الوزارة بـ«فلول النظام المنهار».

وأسفر الانفجار عن مقتل أحد الجنود وإصابة آخر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة إصابة الجندي الناجي أو ملابسات الحادث.

ولا تزال الألغام الأرضية ومخلفات الحرب تشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين والعسكريين في مختلف أنحاء سوريا، رغم انتهاء حكم نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وتسببت الحرب السورية، التي اندلعت عام 2011، في مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، فضلًا عن تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، وترك كميات كبيرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة في مناطق متفرقة من البلاد.

وتواصل السلطات السورية والمنظمات الدولية جهودها لتحديد مواقع الألغام ومخلفات الحرب وإزالتها، في محاولة للحد من سقوط المزيد من الضحايا وتأمين المناطق المتضررة.