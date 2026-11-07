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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنوك.. اعرف الدولار بكام

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، حالة من التباين خلال تعاملات اليوم، وفقًا لآخر التحديثات، حيث سجل الدولار الأمريكي 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 60.42 جنيه للشراء و60.81 جنيه للبيع وفقاً لما ذكره صباح البلد.

ويتابع المواطنون والمستثمرون تحركات أسعار العملات بشكل يومي، نظرًا لتأثيرها على حركة الاستيراد والتصدير والمعاملات المالية المختلفة.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم

وجاءت أسعار صرف أبرز العملات مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع

اليورو: 60.42 جنيه للشراء، و60.81 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 72.45 جنيه للشراء، و72.89 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

وسجلت العملات العربية المستويات التالية:

الريال السعودي: 14.35 جنيه للشراء، و14.38 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي: 14.66 جنيه للشراء، و14.69 جنيه للبيع

وتختلف أسعار صرف العملات من بنك إلى آخر وفقًا للتحديثات المصرفية، كما أنها قابلة للتغير على مدار اليوم.

الدولار العملات اليوم الريال السعودي

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