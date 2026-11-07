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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 7-11-2026 في البنوك.. العملة الأمريكية تتراجع

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، ليسجل نحو 53.93 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك نحو 54.67 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع 53.87 جنيه.

وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك كالتالي:

  • بنك أبوظبي الإسلامي: 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 53.90 جنيه للشراء و54 جنيهًا للبيع.
  • بنوك نكست والمصري الخليجي وSAIB والعربي الأفريقي والمصرف المتحد وفيصل وHSBC: 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.
  • بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري العربي: 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي الكويتي: 53.85 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع.
  • بنوك البركة وبيت التمويل الكويتي وQNB وكريدي أجريكول: 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 53.84 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع.
  • بنكا الكويت الوطني وأبوظبي الأول: 53.83 جنيه للشراء و53.93 جنيه للبيع.
  • بنكا أبوظبي التجاري والتجاري الدولي: 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.
  • بنكا التعمير والإسكان والإسكندرية: 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع.

خسائر الدولار خلال أسبوع

فقد الدولار نحو 1.85 جنيه من قيمته أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، سواء على مستوى الشراء أو البيع، بنسبة تراجع بلغت 3.3%.

اسعار الدولار الدولار سعر الدولار

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