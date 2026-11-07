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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أوائل الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000قيادة مدرسية يشاركون بسيمينار دولي بالصين

أوائل الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000قيادة مدرسية
أوائل الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000قيادة مدرسية
ياسمين بدوي

يشارك أوائل الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية لإعداد وتأهيل ١٠٠٠ قيادة مدرسية في فعاليات السيمينار الدولي: Seminar for Education Administrators from BRI Countries والمقام بمدينة جينخوا (Jinhua)، بالتعاون مع جامعة تشجيانغ نورمال (Zhejiang Normal University) بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد من القيادات والمسؤولين التعليميين من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستثمار في بناء الإنسان المصري وإعداد كوادر قيادية قادرة على قيادة التطوير والتحديث، برعاية الدكتور  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وإشراف الإدارة المركزية لشئون المعلمين، برئاسة المستشارة نادية عبد الله، مستشار وزير التربية والتعليم والمشرف العام على الإدارة المركزية لشئون المعلمين بالوزارة ، والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، بقيادة الدكتورة ريهام الدجوي، مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تجربة تعليمية دولية ومحاور استراتيجية

ويتناول السيمينار مجموعة من المحاور المهمة التي تستهدف تنمية قدرات القيادات التعليمية وتوسيع آفاق خبراتهم الدولية، ومن أبرزها:

  •  التجربة الصينية في التعليم : التعرف على مسيرة تطور منظومة التعليم الصينية، وآليات إدارة المؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات، وأساليب إعداد المعلمين وتنميتهم مهنيًا.
  •   الإدارة والقيادة التعليمية : دراسة أحدث الممارسات في إدارة المؤسسات التعليمية، والتخطيط للمناهج الدراسية، وتطوير أداء المعلمين، وتطبيق نظم تقييم وضمان جودة التعليم.
  •  التعاون التعليمي بين دول مبادرة الحزام والطريق : تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مصر والصين والدول المشاركة، وبحث فرص التعاون المشترك وإقامة مشروعات ومبادرات تعليمية تسهم في تطوير منظومات التعليم.
  •  الزيارات الميدانية والتبادل الثقافي : يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المدارس والجامعات الصينية؛ للتعرف عن قرب على آليات العمل داخل المؤسسات التعليمية، ومشاهدة التطبيقات العملية للنماذج التعليمية والإدارية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الثقافية التي تعزز التواصل الحضاري وتبادل الخبرات.

 نحو قيادة مدرسية برؤية عالمية

ولا تقتصر أهمية هذه المشاركة على الجانب المعرفي والتدريبي فحسب، بل تمتد إلى بناء جسور التواصل مع القيادات التعليمية الدولية، واكتساب خبرات متنوعة في مجال الإدارة والقيادة التربوية، بما يسهم في نقل الممارسات الناجحة وتوظيفها بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات منظومة التعليم المصري.

 وتمثل هذه المشاركة خطوة مهمة في مسيرة إعداد جيل جديد من القيادات المدرسية الواعية، القادرة على استيعاب التحولات العالمية في مجال التعليم، وتبني الفكر الإداري الحديث، وتحويل الخبرات الدولية إلى ممارسات تطبيقية تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية داخل المدارس المصرية.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أكد أن  المبادرة الرئاسية  "١٠٠٠ مدير مدرسة" تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لإختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الكفء والمتميزين

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تستهدف المبادرة الرئاسية  "١٠٠٠ مدير مدرسة" تعزيز الإدارة المدرسية بالخبرات الشبابية المبدعة ، مشيراً إلى أنه يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومي ، والتى تمهد بدورها لمن يجتاز تولي إدارة مدرسة.

١٠٠٠ قيادة مدرسية إعداد وتأهيل ١٠٠٠ قيادة مدرسية الصين أوائل الدفعة الثانية

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