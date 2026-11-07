تأهيل 36 مدربًا ومدربة في البحر الأحمر.. ختام المرحلة الثانية من برنامج TOT

أنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر ، المرحلة الثانية من برنامج إعداد المدربين (TOT)، بعد رحلة تدريبية امتدت 10 أيام بإجمالي 30 ساعة، أسفرت عن تأهيل 36 متدربًا ومتدربة، ضمن جهود إعداد كوادر شبابية تمتلك مهارات التدريب والقيادة والتواصل الفعال.

مشروعات تخرج لاختبار المهارات

وشهدت ختام البرنامج تقديم المشاركين مشروعات التخرج والعروض التدريبية النهائية، التي خضعت للمناقشة والتقييم، وأظهرت تطورًا في قدراتهم على العرض والإلقاء وإدارة الحوار والتواصل والتأثير القيادي.

وشارك في التقييم عدد من الخبراء الأكاديميين والتنفيذيين، الذين قدموا ملاحظات وتوجيهات مهنية للمشاركين، تمهيدًا لمنح الشهادات المعتمدة وتأهيلهم للعمل كمدربين قادرين على نقل ما اكتسبوه من خبرات إلى كوادر جديدة.

الشباب والرياضة: الاستثمار في الكوادر الشابة

وأكد اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن البرنامج يمثل استثمارًا في قدرات الشباب وطاقاتهم، مشيرًا إلى استمرار المديرية في تنفيذ البرامج النوعية التي تستهدف بناء جيل يمتلك أدوات القيادة وتحمل المسؤولية والمشاركة في إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع.

وأقيم البرنامج تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، واللواء حسين حنفي، وكيل الوزارة بالمحافظة.

قيادات ومدربون في ختام البرنامج

وشهد الفعاليات الختامية شيرين صفوت، وكيل المديرية للشباب، ومصطفى السيد عبدالرحيم، مدير إدارة التعلم المستمر، إلى جانب النشء والشباب المشاركين، وبحضور المستشار عبدالعزيز العزالي، محاضر البرنامج.

وتأتي هذه المرحلة ضمن توجه مديرية الشباب والرياضة نحو تطوير مهارات الشباب وتأهيل عناصر قادرة على تقديم البرامج التدريبية والمساهمة في بناء كوادر مستقبلية داخل المحافظة.