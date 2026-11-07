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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري: ألحقنا هزيمة ثقيلة بأمريكا.. وأنزلنا 7 مسيرات سليمة على الأرض

الحرس الثوري
الحرس الثوري
محمد على

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد محبي أن إيران حققت عبر قوة الجوفضاء في حرس الثورة انقلاباً تاريخياً.

ذكر إن الانقلاب التاريخ تمثل في إنهم :" انتقلنا من خلاله من مستورد للأسلحة العسكرية إلى مُصدّر لها، وتفوقت تكنولوجيتنا الجوية على تكنولوجيا العدو الجوية".

تابع  :وعلى سبيل المثال، تُنسخ طائرتنا المسيّرة «شاهد 136» اليوم في معظم دول العالم، حتى في أمريكا، وتُنتج وتُستخدم تحت مسميات أخرى".

-وأضاف: صدّر قوة الجو فضاء في حرس الثورة اليوم منتجاتها إلى عدد كبير من دول العالم، مثل صاروخ «أرمان»، والطائرة المسيّرة «358»، ومنظومة الدفاع الجوي «سوم خرداد»".

ولفت إلى إنهم استطاعوا من خلال منح الصواريخ الأولوية، الصمود في مواجهة معدات العدو، وإنهم  خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، أنزلوا 7 طائرات مسيّرة استطلاعية من طراز MQM-170 سليمة إلى الأرض، وهذا ليس سوى دليل على تفوق تكنولوجيتنا على تكنولوجيا العدو.

كما استطاعت قوة الجوفضاء في حرس الثورة، بعد حرب الأيام الاثني عشر، استهداف 260 طائرة تابعة للعدو.

إيران الحرس الثوري أمريكا مسيرات

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