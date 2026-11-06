السفير المغربي بالقاهرة: المسيرة الخضراء ملحمة وطنية تجسد وحدة شعب المغرب خلف قيادته

أكد السفير محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعلي أن ذكرى المسيرة الخضراء تمثل محطة تاريخية بارزة في وجدان الشعب المغربي، وملحمة وطنية خالدة جسدت روح التضامن والتلاحم والوحدة الوطنية، واستحضرت مسيرة شعب التف حول قيادته من أجل تحقيق تطلعاته الوطنية.

وأشار السفير خلال احتفالية وطنية للجالية المغربية بالقاهرة، إلى أن هذه المناسبة الوطنية تشكل فرصة لتجديد الاعتزاز بما تحقق للمملكة المغربية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومواصلة مسيرة التنمية والتحديث وتعزيز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا.

كما أعرب معاليه عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرص البلدين على مواصلة تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد السفير أن احتفال أبناء الجالية المغربية بهذه الذكرى الوطنية على أرض مصر يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين، ويجسد حرص المغاربة المقيمين بمصر على الحفاظ على هويتهم الوطنية ونقل قيم الانتماء والوفاء للوطن إلى الأجيال الجديدة.

وشهدت الاحتفالية أجواء وطنية عكست الاعتزاز بالهوية المغربية والتمسك بالذاكرة التاريخية للمملكة، وسط مشاركة من أبناء الجالية المغربية وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية.

واختُتمت الفعالية بتبادل التهاني بهذه المناسبة الوطنية، والتأكيد على مثانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية