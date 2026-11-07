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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية تعلن الإفراج عن مركب صيد مصرية وعودة 9 بحارة إلى أرض الوطن

الخارجية تعلن الإفراج عن مركب الصيد المصري «محمد أبو العزائم» وعودة 9 بحارة إلى أرض الوطن
الخارجية تعلن الإفراج عن مركب الصيد المصري «محمد أبو العزائم» وعودة 9 بحارة إلى أرض الوطن
فرناس حفظي

 تكللت الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية بالنجاح في الإفراج عن مركب الصيد المصري "محمد أبو العزائم»"، الذي كان محتجزاً في منطقة تبوك على البحر الأحمر، إثر دخوله المياه الإقليمية السعودية عن طريق الخطأ يوم ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج، وفي ضوء التعاون المتميز والمستمر مع السلطات السعودية الشقيقة.

وقد غادر المركب بالفعل منطقة تبوك السعودية، وعلى متنه البحارة المصريون التسعة العاملون عليه، متوجهاً إلى أرض الوطن، وذلك بعد تزويده بالوقود والمواد الغذائية وكافة المستلزمات اللازمة لضمان عودته والبحارة على متنه بسلامة وأمان إلى مصر.

وتجدد وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مناشدتها لكافة البحارة والعاملين على مراكب الصيد بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للملاحة والصيد البحري، وعدم تجاوز المياه الإقليمية للدول المجاورة دون الحصول على التصاريح اللازمة، تجنباً للتعرض لأي إجراءات قانونية، وحرصاً على سلامتهم وحماية مصالحهم.

مركب الصيد المصري محمد أبو العزائم منطقة تبوك البحر الأحمر السعودية المياه الإقليمية

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