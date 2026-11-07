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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن والبيض في الأسواق حالة من التراجع الملحوظ، وسط زيادة المعروض وضعف الطلب، في وقت يواجه فيه المنتجون ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يثير التساؤلات حول اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن استمرار حالة التراجع في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، في ظل زيادة المعروض بالسوق وضعف معدلات السحب، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية لا تزال تقل عن تكلفة الإنتاج، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والكتاكيت ومستلزمات الإنتاج.

وقال الزيني خلال تصريحات ل “صدى البلد” ، إن أسعار البيض الأبيض تتراوح حاليًا بين 110 و115 جنيهًا للكرتونة، وفقًا للوزن، بينما سجلت بعض التنفيذات أسعارًا تصل إلى 95 جنيهًا للكرتونة، موضحًا أن السوق يشهد حالة من الثقل في حركة التداول، مع وجود كميات كبيرة من المعروض مقارنة بمعدلات الطلب.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن توقف تصدير البيض مرة أخرى ساهم في زيادة الكميات المتاحة داخل السوق المحلية، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الأسعار، في ظل عدم قدرة السوق على استيعاب حجم المعروض الحالي.

وأشار إلى أن استمرار زيادة المعروض وضعف حركة السحب من شأنهما دفع الأسعار إلى مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية، بما يمثل تحديًا أمام المنتجين.

أسعار الدواجن البيضاء


وفيما يتعلق بأسعار الدواجن البيضاء، أوضح الزيني أن سعر الكيلو سجل نحو 71 جنيهًا في البورصة، بينما بدأت أسعار التنفيذ الفعلية من 70 جنيهًا للكيلو، مع وجود تنفيذات أقل بنحو جنيهين لبعض الأوزان الكبيرة.

ولفت إلى أن حركة السحب من الأسواق لا تزال ضعيفة، بالتزامن مع بدء زيادة المعروض من الدواجن، وهو ما يضغط على الأسعار ويؤدي إلى تراجعها، خاصة مع عدم تحسن معدلات الطلب بالشكل الذي يسمح بامتصاص الكميات المطروحة.


أسعار البيض اليوم 
 

وانخفض سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100جملة لتصل للمستهلك بسعر 115 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 95 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

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