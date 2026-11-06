بالتعاون بين الصحة ومباحث تموين بني سويف.. ضبط 1.5 طن دواجن غير صالحة

ضبطت حملة تفتيشية مشتركة لمديرية الصحة ببني سويف، بالتعاون مع مكتب تموين الواسطى ومباحث التموين، 1.5 طن من لحوم الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أحد المجازر بمدينة الواسطى، بواقع 300 كيس، زنة الكيس 5 كجم، وذلك خلال حملة على المنشآت الغذائية بمدينة الواسطى، في إطار تكثيف الرقابة على تداول الأغذية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة بناءً على تعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الشؤون الوقائية بالمديرية، وتحت إشراف مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، حيث نفذها فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بالواسطى، وبالتعاون مع مكتب تموين الواسطى وبتأمين من مباحث التموين.

وبفحص المضبوطات، تبين وجود سائل وتجمعات دموية وشوائب بلحوم الدواجن، فضلًا عن انبعاث روائح كريهة منها، بما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تأتي الحملة ضمن جهود الأجهزة الرقابية لتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المتداولة بالأسواق

شارك في الحملة كل من جمعة عبد المنعم مراقب أول أغذية الواسطى، وعلي حسين مفتش الأغذية، والأستاذ حسن محمد مفتش الأغذية.