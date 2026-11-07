رفضت الزواج بعد الطلاق ولها ابن جراح في اسكتلندا.. عفاف رشاد تكشف أصعب محطات حياتها

قالت عفاف رشاد أنها قررت عدم الزواج مرة أخرى بعد انفصالها عن محمد السبكي، مؤكدة أنها كرست حياتها بالكامل لتربية ابنها، ولم تفكر في الارتباط طوال 30 عامًا.

وأوضحت أنها كانت تفكر في مستقبل ابنها، وترى أن وجود رجل آخر في حياتها قد يسبب له مشكلات أو شعورًا بالغيرة، خاصة أنه ابنها الوحيد، مشيرة إلى أنها فضلت أن تمنحه كل وقتها واهتمامها.

وأضافت أنها كانت تتمنى أن يصبح ابنها طبيبًا، وحرصت منذ طفولته على تشجيعه، حتى إنها كتبت على باب غرفته عبارة «دكتور عمر»، وكانت تكرر أمامه أنه شاطر ومتفوق، كما استعانت بإحدى الصيدلانيات لمساعدتها في مذاكرة مادة الأحياء حتى تتمكن من مساعدته في دراسته.

عفاف رشاد ومحمد السبكي

وأكدت عفاف رشاد أن نجاح ابنها وتفوقه كانا أكبر أحلامها، مشيرة إلى أنه أصبح جراح مخ وأعصاب ويعمل في اسكتلندا، معتبرة أن تربيته من أنجح الأدوار التي قدمتها في حياتها.

عفاف رشاد: ابتعدت عن الفن من أجل ابني

وكشفت الفنانة أنها ابتعدت عن الفن لفترة من أجل التفرغ لتربية ابنها، رغم أنها كانت في بداياتها الفنية تقدم أدوارًا كبيرة وبطولات في أعمال مثل «أمي الحبيبة» و«اهتزت الأرض».

وأوضحت أنها كانت ترى أن تعويض فترة الابتعاد عن الفن أمر ممكن، لكن تعويض غيابها عن ابنها أو فقدان فرصة تربيته بنفسها أمر لا يمكن تعويضه، قائلة إنها لم تكن تريد أن تنشغل بالتصوير لساعات طويلة وتتركه مع والدتها أو أشقائها، لأنها كانت ترغب في أن تعيش تجربة الأمومة بكل تفاصيلها.

وأضافت أنها أرادت إثبات أن الابن الذي ينشأ مع والدته بعد الانفصال ليس بالضرورة يفشل، وأن المرأة تستطيع تحمل المسؤولية وتربية ابنها ليصبح شخصًا ناجحًا يفخر به الجميع.

عفاف رشاد ترد على التنمر بسبب صورها بالشعر الأشقر

وتحدثت عفاف رشاد في لقاء تلفزيوني، عن موجة التنمر التي تعرضت لها بعد نشر صور لها بشعر أشقر، موضحة أنها ندمت على نشرها بعدما فوجئت بتعليقات قاسية وساخرة من شكلها، وصلت إلى اتهامها بإجراء 96 عملية تجميل، ووصفها بألفاظ جارحة بسبب تقدمها في العمر.

وأكدت أنها تأثرت بشدة من تلك التعليقات، وكانت تتمنى لو لم تنشر الصورة، خاصة أن لون الشعر لم يكن يعبر عن شخصيتها، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الجمهور دافع عنها وساندها.

وأضافت أنها لا تهتم بالمظاهر بالشكل الذي يتخيله البعض، فهي تعيش حياة بسيطة، ولا تحب الأضواء، وتحرص على القيام بأعمال المنزل بنفسها، من تنظيف وترتيب وغسيل وشراء احتياجات البيت، مؤكدة أنها امرأة عادية ولا تحب أن تضع نفسها في إطار النجومية طوال الوقت.

عفاف رشاد تكشف سبب ارتدائها الحجاب ثم خلعه

كما كشفت عفاف رشاد أنها أدت فريضة الحج مرتين، وارتدت الحجاب بعد إحدى الرحلتين لمدة عشرة أيام، ثم ارتدته مرة أخرى عقب الحج واستمرت به لمدة عامين، وذلك في عام 2014، قبل أن تقرر خلعه لأسباب صحية.

وأشارت إلى أنها لا ترغب في تكرار الحديث عن هذا الموضوع، بعدما أثارت تصريحاتها السابقة جدلًا واسعًا، مؤكدة أن قرارها كان مرتبطًا بظروف صحية.

عفاف رشاد تكشف طريقتها في محاسبة نفسها وعلاقتها بالله

وعن حياتها اليومية، أوضحت عفاف رشاد أنها اعتادت تخصيص وقت لمحاسبة نفسها، حيث تحضر ورقة وقلمًا في نهاية كل يوم وتكتب الأمور الجيدة والأخطاء التي ارتكبتها، وتراجع تصرفاتها ومواقفها مع الآخرين.

وأضافت أنها تحب الناس بطبيعتها، ولا تجد مشكلة في المبادرة بالصلح حتى لو لم تكن المخطئة، كما أنها تتأثر بشدة من الكلمات الجارحة والمواقف القاسية.

وتحدثت عن علاقتها بالله، مؤكدة أنها تحرص على تخصيص ركن في منزلها تتحدث فيه مع ربنا وتدعوه، خاصة من أجل ابنها الموجود في الغربة، مشيرة إلى أنها تشعر بالرضا والامتنان لما منحها الله من نعم، وعلى رأسها نجاح ابنها.

عفاف رشاد تكشف أمنيتها لابنها بشأن الزواج

واختتمت عفاف رشاد حديثها بالتعبير عن سعادتها بعلاقتها القوية بابنها، مؤكدة أنه يتواصل معها نحو 8 مرات يوميًا ويحرص على الاطمئنان عليها، كما وصفته بأنه ابن بار ويعتمد على نفسه.

وأشارت إلى أن أمنيتها الحالية أن يرزقه الله بزوجة طيبة من أسرة محترمة، تكون مصدر راحة وسعادة له، لافتة إلى أنه أخبرها برغبته في الزواج من فتاة تشبهها، لكنها مازحته قائلة إنه لن يجد نسخة منها، لأن زوجته ستكون شريكة حياته وليست والدته.

كما وجهت رسالة إلى طليقها محمد السبكي، مؤكدة أنها نجحت في تربية ابنهما رغم الانفصال، وأنها لا تحمل له مشاعر سلبية، بل تعيش في حالة من التسامح والرضا، وتحمد الله على ما وصلت إليه وعلى نجاح ابنها الذي كان محور حياتها.

كشفت الفنانة المصرية عفاف رشاد عن سبب طريف دفعها للتوقف عن العمل مع طليقها وشقيقه، رغم مشاركتها في عدد كبير من الأعمال بصحبتهما.

وفي لقاء تلفزيوني، تحدثت عفاف رشاد عن العمل مع طليقها المنتج محمد السبكي، والد ابنها، وكذلك شقيقه المنتج أحمد السبكي، مؤكدة أنها اتخذت قراراً نهائياً بالتوقف عن العمل مع الثنائي.

وأرجعت ذلك إلى كونها، رغم عملها معهما في أكثر من عمل سينمائي، لكنها لم تتقاض أي أجر عن تلك الأعمال، لتعلّق قائلة "قولتلهم: لأ بقا! كفاية! أنا مباخدش فلوس.. حرام عليكم".