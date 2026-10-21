قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خارجية الاحتلال: تركيا تعمل على زعزعة استقرار منطقة شرق البحر الأبيض
ماكرون ينتقد ترامب بشدة: استغل ما يجري في فرنسا لصالح الانتخابات
الوزراء: مشروعات متكاملة لتعزيز الأمن المائي في مصر ومواجهة الفجوة المائية
احتجاجات أوروبا تتصاعد.. غلاء المعيشة وأزمة السكن يشعلان المواجهات مع الشرطة
مدبولي: الرئيس يعتزم الإعلان عن برنامج كبير يشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار ومشروعات لمتوسطي الدخل
أثناء الطابور الصباحي.. إصابة طالبتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
عيار 21 وصل 6280 جنيها .. أسعار الذهب اليوم في مصر
هتك عرض وتحرش.. رفض طلب رد هيئة المحكمة في قضية مؤسس بيت فاطم
غدًا.. قرعة كأس مصر تحدد مواجهات دور الـ32 حتى النهائي
بوتين: روسيا مستعدة لإرسال شحنات من الديزل إلى السوق الأمريكية
إسرائيل تعتقل مرشحا لعضوية الكونجرس الأمريكي في الضفة
التموين: 30 ألف بدال و8400 منفذ «جمعيتي» لتوفير السلع للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد السبكي: تصريحات سموتريتش بشأن سيناء مرفوضة.. والسيادة المصرية خط أحمر

النائب الدكتور أحمد السبكي
النائب الدكتور أحمد السبكي
حسن رضوان

أدان النائب الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، التصريحات المنسوبة إلى بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أنها تمثل تجاوزًا مرفوضًا واستهانة غير مقبولة بسيادة الدولة المصرية وحقوقها الثابتة.

وقال النائب الدكتور أحمد السبكي إن سيناء أرض مصرية خالصة، وجزء لا يتجزأ من تراب الوطن، ولا تخضع سيادتها لأي نقاش أو مساومة، مشددًا على أن أي تصريح أو طرح ينتقص من حق مصر فيها يُعد مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن التعامل معه باعتباره رأيًا عابرًا.


وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن سيناء لم تكن يومًا محلًا للتنازل أو المساومة؛ فقد استعادتها مصر بتضحيات أبنائها، ورسخت سيادتها عليها بإرادة وطنية صلبة، وتابع: “من يتجاهل هذه الحقائق يتجاهل دروس التاريخ، وفي مقدمتها انتصار أكتوبر المجيد، الذي أكد أن المصريين لا يفرطون في أرضهم ولا يقبلون المساس بكرامتهم الوطنية”.

وشدد عضو مجلس النواب على أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها أساس لا غنى عنه لأي حديث جاد عن السلام والاستقرار، محذرًا من أن التصريحات التي تمس الأراضي المصرية لا تخدم التهدئة، بل تزيد التوتر وتضرب قواعد الاحترام المتبادل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تمسك مصر بالسلام والمسار الدبلوماسي يعكس مسئوليتها وحرصها على استقرار المنطقة، لكنه لا يعني قبول التهديد أو التفريط في الحقوق. 

وشدد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وسيادة مصر على سيناء حقيقة راسخة لا تقبل التشكيك أو الانتقاص.

واختتم السبكي بالتأكيد أن سيناء مصرية وستظل مصرية، وأن حماية الأرض والسيادة مسئولية وطنية لا تقبل التهاون، وأن السلام الحقيقي يبدأ باحترام حقوق الدول وحدودها، لا بإطلاق تصريحات تمسها.

سموتريتش سيناء السيادة المصرية مجلس النواب أحمد السبكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

الزمالك

«ماينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا».. شبانة: الـ«VAR» لم يناقش أو يُراجع لعبتي «شيكوبانزا» في مباراة القمة

بيراميدز

إعلامي: بيراميدز ماشي زي القطر السريع.. والأهلي لم يستعد مستواه المعهود رغم التحسن

ترشيحاتنا

محافظ مطروح خلال تفقد عصر الزيتون

محافظ مطروح: مسابقة لأفضل مزارع ومزرعة زيتون ومعصرة

المتوفية

كواليس اعترافات المتهم بإنهاء حياة الطالبة نورا في شبرا الخيمة

خلال فاعليات الاحتفالية

إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر بمطروح واستقبال الطالبات الجدد وتكريم المتفوقات بكلية البنات الأزهرية

بالصور

تخطى المليون.. أمينة خليل تثير الجدل بسعر فستانها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

هنا شيحة بإطلالة سوداء على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد