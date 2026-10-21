أحمد السبكي: تصريحات سموتريتش بشأن سيناء مرفوضة.. والسيادة المصرية خط أحمر

أدان النائب الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، التصريحات المنسوبة إلى بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أنها تمثل تجاوزًا مرفوضًا واستهانة غير مقبولة بسيادة الدولة المصرية وحقوقها الثابتة.

وقال النائب الدكتور أحمد السبكي إن سيناء أرض مصرية خالصة، وجزء لا يتجزأ من تراب الوطن، ولا تخضع سيادتها لأي نقاش أو مساومة، مشددًا على أن أي تصريح أو طرح ينتقص من حق مصر فيها يُعد مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن التعامل معه باعتباره رأيًا عابرًا.



وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن سيناء لم تكن يومًا محلًا للتنازل أو المساومة؛ فقد استعادتها مصر بتضحيات أبنائها، ورسخت سيادتها عليها بإرادة وطنية صلبة، وتابع: “من يتجاهل هذه الحقائق يتجاهل دروس التاريخ، وفي مقدمتها انتصار أكتوبر المجيد، الذي أكد أن المصريين لا يفرطون في أرضهم ولا يقبلون المساس بكرامتهم الوطنية”.

وشدد عضو مجلس النواب على أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها أساس لا غنى عنه لأي حديث جاد عن السلام والاستقرار، محذرًا من أن التصريحات التي تمس الأراضي المصرية لا تخدم التهدئة، بل تزيد التوتر وتضرب قواعد الاحترام المتبادل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تمسك مصر بالسلام والمسار الدبلوماسي يعكس مسئوليتها وحرصها على استقرار المنطقة، لكنه لا يعني قبول التهديد أو التفريط في الحقوق.

وشدد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وسيادة مصر على سيناء حقيقة راسخة لا تقبل التشكيك أو الانتقاص.

واختتم السبكي بالتأكيد أن سيناء مصرية وستظل مصرية، وأن حماية الأرض والسيادة مسئولية وطنية لا تقبل التهاون، وأن السلام الحقيقي يبدأ باحترام حقوق الدول وحدودها، لا بإطلاق تصريحات تمسها.