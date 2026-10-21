قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟
التموين: 210 مليارات جنيه للدعم السلعي و57 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة
بسبب مطب في الشارع .. إحالة أوراق 3 أشخاص للمفتي قتلوا شخص وأصابوا أخر بأسيوط
آراء المواطنين بشأن منظومة الدعم النقدي والسلعي
تحرك عاجل لتعديل لائحة مجموعات التقوية المدرسية|التعليم: هدفنا منح المعلمين 90%من قيمتها
التموين: استمرار العمل بمبادرة تخفيض الأسعار حتى شهر رمضان 2027
أمين البحوث الإسلامية: مبادرة شيخ الأزهر تسعى لنزع فتيل الفتنة وتجنيب الشعوب الخسائر
شعب مالوش مثيل.. مشاري راشد يشيد بخفة دم المصريين: كل واحد عنده اسمين
7 معلومات عن ظهور الأهلي أمام كيتارا الأوغندي في إياب الكونفدرالية
جلسة بعنوان “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية” ضمن فعاليات منتدى مصر 2026
5 وفيات ومخاوف من تفاقم الوباء.. حمى الضنك تضرب ولاية سنار السودانية
حالنا من حال الفرنسيين.. اليونانيون يخرجون في مظاهرات عارمة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«إما الإقالة أو تحمل المسؤولية».. برلماني يصعّد ضد تهديدات وزير المالية الإسرائيلي

النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب
النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب
حسن رضوان

أدان النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات التصريحات والتهديدات الصادرة عن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن المساس بالسيادة المصرية يمثل تجاوزًا خطيرًا ومرفوضًا، واستهانة غير مقبولة بقواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وشدد بلتاجي في بيان له اليوم، على أن سيناء أرض مصرية خالصة، وجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وأن السيادة المصرية ليست محل مساومة أو ابتزاز سياسي، مؤكدًا أن مصر التي استعادت أرضها بتضحيات أبنائها وبطولات قواتها المسلحة قادرة على حماية أمنها القومي وصون حقوقها التاريخية والقانونية، ولن تقبل بأي تهديد يمس أراضيها أو ينتقص من سيادتها.

بلتاجي يضع الحكومة الإسرائيلية أمام مسؤوليتها: تصريحات فردية أم توجه رسمي؟

وقال النائب محمد بلتاجي إن التصريحات الصادرة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين تطرح تساؤلات جوهرية بشأن طبيعتها، وما إذا كانت تعبر عن موقف فردي أم تكشف عن توجه لدى الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذا الأمر يستوجب توضيحًا رسميًا لا يحتمل الالتباس.

وأضاف بلتاجي: «إذا كانت هذه التصريحات تعبر عن موقف فردي، فعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ موقفًا واضحًا وحاسمًا، يصل إلى إقالة المسؤول الذي أطلقها، تأكيدًا لرفضها أي تهديد يمس سيادة مصر أو يسيء إلى العلاقات بين الدول، أما إذا كانت هذه التصريحات تعبر عن رؤية الحكومة الإسرائيلية وتوجهها الرسمي، فعلى الجميع أن يدرك أن مصر دولة ذات سيادة، وتمتلك من الإرادة والقدرة ما يمكنها من حماية أمنها القومي والتعامل مع أي تهديد بما يتناسب مع خطورته، وأن لديها الرد المناسب الذي يحفظ حقوقها وسيادتها».

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها عن تصريحات تصدر عن أحد أعضائها، وأن المطلوب هو موقف واضح يحدد حقيقة التوجه الإسرائيلي، ويضع حدًا لأي محاولات لاستهداف الدولة المصرية أو اختبار ثوابتها الوطنية.

«سيناء ليست للمساومة».. والتاريخ المصري يرد على التهديدات

وأوضح عضو مجلس النواب أن سيناء ليست مجرد مساحة جغرافية، بل رمز للكرامة الوطنية والإرادة المصرية، وشاهد على تضحيات الشعب والقوات المسلحة في سبيل استعادة الأرض وصون السيادة، مشيرًا إلى أن انتصار أكتوبر المجيد سيظل علامة فارقة تؤكد قدرة المصريين على الدفاع عن وطنهم واسترداد حقوقهم.

وقال بلتاجي: «من لا يتعلم دروس التاريخ، فعليه أن يراجع صفحات أكتوبر المجيد؛ فمصر التي استعادت أرضها بالتضحيات والإرادة الوطنية لن تقبل المساس بشبر واحد من ترابها، ولن تسمح بتحويل سيادتها إلى موضوع للمساومة أو الابتزاز السياسي».

وشدد على أن التهديدات والتصريحات التصعيدية لا تغير الحقائق التاريخية والقانونية، ولا تنتقص من حق مصر الكامل في حماية حدودها ومقدراتها، مؤكدًا أن احترام السيادة المصرية التزام لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف.

بلتاجي: السلام لا يعني التهاون في حماية الأمن القومي

وأشار النائب إلى أن السلام الحقيقي لا يقوم على التهديد أو استعراض القوة أو فرض الأمر الواقع، وإنما على احترام سيادة الدول والالتزام بالاتفاقيات والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية، محذرًا من أن استمرار الخطاب التصعيدي من شأنه زيادة التوتر وتهديد استقرار المنطقة.

وطالب الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية، وتوضيح موقفها من هذه التصريحات بصورة صريحة، كما دعا المجتمع الدولي إلى رفض أي تهديدات تمس سيادة الدول، والعمل على منع التصعيد وتعزيز فرص الاستقرار والسلام العادل.

دعم الدولة المصرية في حماية سيادتها وأمنها القومي

وجدد بلتاجي دعمه لكل الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأمن القومي المصري وصون السيادة الوطنية، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الأراضي المصرية ومقدرات الدولة يمثل أولوية لا تقبل التهاون، وأن وحدة الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الإقليمية.

واختتم النائب محمد بلتاجي تصريحاته بالتأكيد على أن سيناء ستظل أرضًا مصرية خالصة، وأن أمن مصر القومي خط أحمر لا يقبل التهديد أو المساومة، وأن على الحكومة الإسرائيلية الاختيار بوضوح بين رفض هذه التصريحات ومحاسبة المسؤول عنها، أو تحمل المسؤولية السياسية الكاملة إذا كانت تعبر عن توجه رسمي؛ فمصر لا تفرط في حقوقها، وتملك الإرادة والقدرة على حماية سيادتها والتصدي لأي تهديد يمس أمنها القومي.

محمد بلتاجي وزير المالية الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

العثور على طفلة مدينة السادات

بعد استغاثة والدها المُغترب بالسعودية.. أهالي مدينة السادات يعثرون على طفلة تغيّبت عن منزلها.. تفاصيل

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

الزمالك

«ماينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا».. شبانة: الـ«VAR» لم يناقش أو يُراجع لعبتي «شيكوبانزا» في مباراة القمة

ترشيحاتنا

المتهمان

راكبين موتوسيكل.. القبض على طالبين سرقا هاتفا من فتاة بالمنوفية

ارشيفية

حبس تاجر مخدرات في الصف 4 أيام بتهمة حيازة كمية كبيرة من الهيدرو

ارشيفية

حبس تاجر مخدرات في الصف 4 أيام بتهمة حيازة كمية كبيرة من الهيدرو

بالصور

قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها

قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها
قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها
قبل غسل البطاطين الشتوية.. أخطاء ممكن تبوظ الأقمشة وتفقدها نعومتها

غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية.. سر الطعم البيتي المميز

طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية
طريقة عمل السبانخ الخضراء بالطريقة المصرية

تصميم لافت .. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد