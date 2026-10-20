وزير الخزانة الأمريكي: ليس بإمكان مجلس النواب فعل الكثير لوقف سياسة ترامب

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء إنه ليس بإمكان مجلس النواب إذا قاده الديمقراطيون ​فعل الكثير لوقف سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب.

تصريحات وزير الخزانة الأمريكي



وأضاف في مقابلة ‌مع قناة (2واي) التلفزيونية قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني "أعتقد أن التحركات محدودة جدا".





وتابع "لدينا صلاحيات جمركية متينة جدا"، في ​إشارة إلى معارضة الديمقراطيين لفرض ترامب رسوما جمركية واسعة ​النطاق على سلع مستوردة من دول حول العالم.



ويتحدد مستقبل ⁠السيطرة على الكونجرس مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في ​الثالث من نوفمبر تشرين الثاني لاختيار أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ ​وحكام الولايات. ويتمتع الحزب الجمهوري حاليا بأغلبية ضئيلة في كل من مجلسي الشيوخ والنواب.



وتأتي هذه الانتخابات في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية ترامب بسبب طريقة ​تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الحرب التي شنتها الولايات ​المتحدة وإسرائيل على إيران وأدت إلى زيادة أسعار الوقود.



وذكر بيسنت أن جهود وزارة ‌الخزانة ⁠لعزل إيران اقتصاديا تؤتي ثمارها.



وأضاف "لم نشهد أي عمليات تحميل في منشأة النفط الإيرانية بجزيرة خرج منذ أغسطس. لا يوجد لدى إيران حاليا أي نفط في البحر".



وتابع يقول "بدأ الذعر يتسلل... لا أعرف ​ما إذا كان ​الأمر سيستغرق أربعة ⁠أم ثمانية أسابيع أخرى، لكن في مرحلة ما، سينحرف اقتصادهم عن المسار الطبيعي".



وأكد أنه لا يعرف ​ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ​دعوة ترامب ⁠لحضور قمة مجموعة العشرين في فلوريدا في ديسمبر.



واستطرد يقول "لم أر رده بعد سواء بالموافقة أو الرفض".



وقال ترامب إن روسيا وافقت ⁠على ​تزويد الأسواق العالمية بالديزل. ورفعت الإدارة ​الأمريكية مؤقتا العقوبات التي فرضتها على الوقود الروسي بهدف حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة ​لتمويل حربها في أوكرانيا.